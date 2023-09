Sobre el plagio de Xóchitl Gálvez para obtener el titulo como ingeniera en computación, el director de la Revista Etcétera, Marco Levario Turcott declaró que son 38 párrafos sin citar a los que le modifico algunas palabras apropiándose de ideas que no son de ella, así lo dio a conocer en entrevista con Carlos Loret de Mola.

Levario Turcott dijo que van a presentar en análisis del plagio a la Comisión de Ética de la Facultad de Ingeniería para que revisen el informe, pero de acuerdo con el reglamento que actualmente rige no se le puede retirar el título y aun que asegure Xóchitl Gálvez que si encuentran fallas volvería a hacerlo no puede haber una reconversión para rehacer el trabajo.

“Un informe no está exento de los caracteres de rigor técnico, más aún donde se trata de un documento donde se relatan experiencias personales… Esta apropiándose de una conclusión, un dato, algo que no es de ella y reitero que la universidad no podría quitarle el título de ninguna manera”.

Todos aquellos medios neoliberales de los que se queja el presidente también han abordado el tema y los que están a favor de él no dijeron nada del plagio de Delfina Gómez ni de Yasmín Esquivel, un reconocimiento de la UNAM implicaría la renuncia de la ministra “pero ella levanto la mano a todos los caprichos del presidente”, puntualizó.

Sobre Xóchitl Gálvez y su campaña señaló que perdió atracción debido a que no tiene equipo que la asesore, se presenta como victima y sus discursos están mal por que piensa que sólo con ocurrencias puede abrirse paso a la Presidencia.