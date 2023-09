Ana María era una niña brillante, él le arrebató su luz: Ximena Céspedes

"No sabemos bien lo que pasó, pero queremos que haya justicia para Anamari, ella tenía 18 años, acababa de entrar a la universidad, quería ser cardióloga, era brillante, tenía luz propia y se la arrebataron", comparte Ximena Céspedes, presidenta del Comité de Comunicación Interna de Coparmex tras el feminicidio de su hija Ana María Serrano Céspedes.

No sabemos mucho de cómo ocurrió todo, estábamos afuera del país pero "queda comprobado es que fue un feminicidio, fue en mi casa y el presunto asesino ya fue detenido por las autoridades", compartió en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin en donde reconoció que "la Fiscalía del Estado de México y el ministerio público han hecho un trabajo fenomenal por que en 4 días lo agarraron".

El presunto feminicida de su hija fue su ex novio, compañero de Anamari, -como le llamaban-, eran compañeros de clase, fueron novios y al término de la preparatoria ella decidió terminar la relación, estaba entusiasmada con su carrera y "él se iba a ir a Alemania".

Sin embargo, afirma "él comenzó el acoso con regalos, llamadas, pasaba por su casa a rogarle más que una amenaza".

"Ese fin de semana sabía por amigos que ella estaba sola y comenzó a pedirle que regresaran".

Afirma que "una noche antes Intentó entrar"; al día siguiente, el 12 de septiembre, Alan "N" ingresó al domicilio ubicado en Atizapan de Zaragoza, "las autoridades lo tienen comprobado con las cámaras".

Sin embargo, asegura que "no hubo una alerta de que pudiera hacer esto", por lo que comparte "queremos que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias, queremos levantar la voz para que el caso de Ana María sirva para que esto que le pasó a ella no quede impune y que no le vuelva a pasar a otra niña".