"Feminicidio a la baja, porque no se investiga con perspectiva de género"

Las cifras alegres del gobierno que señalan que el delito de feminicidio ha disminuido es porque no se investiga con perspectiva de género, reprochó la señora Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio a manos de su pareja Julio César Hernàndez Ballina policía judicial del Estado de México.

Al dar a conocer los resultados de la Caravana Nacional que inició en 2022 por 16 estados del país para promover la sentencia de la SCJN y la propuesta de Ley "Mariana Lima Buendía" para garantizar justicia para las víctimas de feminicidio en México, la señora Irinea Buendía, acusó que lo anterior es porque autoridades judiciales de algunos estados se niegan a reconocer y tipificar el delito de feminicidio.

"He visitado y es donde me he dado cuenta que dicen que las cifras han bajado las cifras de Feminicidio, pero como no van a bajar si no las investigan con perspectiva de género, ahora están investigando a partir de qué empezó la pandemia están investigando cómo homicidios dolosos y el protocolo, la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no lo dice de esa forma", reprochó la señora Irinea.

Durante su peregrinar en busca de justicia a lo largo de 13 años, la señora Irinea años ha vencido la adversidad y superado múltiples obstáculos estructurales para alcanzar justicia. Uno de ellos fue cuando las autoridades del Estado de México decidieron archivar su caso haciéndolo pasar como un presunto "suicidio".

Por su parte, Pablo Navarrete Gutiérrez, abogado que la ha acompañado en su lucha reprochó también que cuando se investiga y feminicidio las más de las veces la aplicación del protocolo para este delito termina siendo una mera simulación.

"Las muertes violentas en este país sigan sin aplicarse los protocolos y donde se aplican se simula la aplicación de los protocolos y se ha encontrado una situación de simulación muy peligrosa para la verdad la justicia y la reparaciones en el país y eso lo tenemos que denunciar", alertó el litigante.