En entrevista con Carlos Loret de Mola, Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), declaró que el Presupuesto 2024 tiene que ser el producto de un acuerdo y no el “manotazo” de Morena. “No se vale decirle a la gente que haces cosas que no haces, más cuando no hemos crecido en todo el sexenio”.

Romero dijo que el Gobierno está reconociendo públicamente que habrá un déficit presupuestal, reconoció que va a gastar más de lo que tendrá, se hablan de casi dos billones de pesos; la manera de obtener esos recursos es endeudando al país y no esta mal por que es una herramienta, “pero no pueden seguir con la bandera de que no se endeuda al país… que no presuman lo que no han hecho”.

“Lo que significa es que van a tener que recortar el gasto que se tenía o vuelven a adquirir más deuda… él solito endeudo al país con seis billones de pesos, lo que tomó 72 años se hizo en tal sólo seis años”.

El presidente de la JUCOPO señaló que el Gobierno pretende hacer ver que Morena es el único partido que apoya los programas sociales y que los demás están en contra, el problema es el manejo de los recursos. Lo que llama la atención es que dupliquen el monto que se destina para esos proyectos en el año electoral.

“Que prefieren ¿poderse subir a un tren o que tengan medicinas? es la pregunta que nos hacemos cada año y lamentablemente terminan imponiendo con su mayoría de 54 por ciento en contra de 46 por ciento, pero pues imposición al final”, concluyó.