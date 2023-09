"Urge actualizar censo de personas con cáncer para garantizar recursos"

"Me siento con esperanza por lo que pasó, me faltan 11 quimioterapias y me estoy jugando un segundo tiempo, conmovido por todo lo que viví el jueves, en el Senado", compartió el senador suplente por un día Juan Pablo Adame, quien con "política de la buena" logró con unanimidad del Senado el apoyo para los tratamientos a pacientes con cáncer.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, reconoció el apoyo de Miguel Ángel Mancera, quien le permitió estar en tribuna, "fue un sueño que cumplió" desde hace años cuando tuvo el primer cáncer de estómago.

En su día como suplente, reconoció que "se puede hacer política de la buena y hacer coincidir en momentos de polarización, pero es más fácil cuando se tienen causas y objetivos en común y la sensibilidad para identificar los dolores más profundos de nuestro país como es el dolor de la familia por el acompañamiento al paciente con cáncer".

Pues aseguró "es un dolor que viven miles de familias en México y cuando te preguntas ¿dónde está mi apoyo?, también tiene que estar el Estado"

Sin embargo dijo, "se tiene que actualizar el censo para saber cuántos pacientes hay y garantizar los recursos para cirugías, quimioterapias, tratamientos pre operatorios y pre quimioterapia que deben tener los pacientes para enfrentar la batalla".

El senador por un día se comprometió a seguir en la lucha contra el cáncer a través de "buscar el bien en las personas que existe más allá de la posición ideológica, hagamos política de la buena".