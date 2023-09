Hijos factureros: ¿Por qué nos cobran y culpan de todo?

En entrevista con "Martha Debayle en W", Tere Díaz, psicoterapeuta especialista en desarrollo personal y terapia de pareja; autora del libro “¿Cómo identificar un patán?” y “¿Por qué nos mentimos si nos amamos?”. Y del nuevo audiolibro “El que busca encuentra, ¿cómo atraer y enamorar? (IG: @terediazsendra / www.terediaz.com // WA: 56 3093 8038 y 55 3920 6004 // contacto@terediaz.com) nos enseña a identificar si nuestros hijos son factureros y cómo mejorar la relación.

Los padres y las madres no somos perfectos. Dejando fuera algunos casos de crianza francamente negligente, abusiva y violenta, está claro que ningún padre o madre será capaz de satisfacer completamente las necesidades de crianza de sus hijos e hijas.

Los adultos debemos asumir las virtudes y deficiencias de nuestra crianza y hacernos responsables de lo que falló o nos faltó. Incluso debemos actualizar nuestra relación con nuestros padres desde una postura de autocuidado y compasión, hacia ellos y hacia nosotros. Sin embargo, en algunos casos este tema se convierte en un reproche interminable.

Objetivos de una buena crianza

Padres y madres debemos aspirar a que nuestros hijos conquisten su autonomía, tanto emocional (reconociendo, desarrollando y legitimando sus propios deseos, sueños, necesidades, intereses y valores), como económica (generando los recursos materiales que necesitan para vivir de manera independiente).

Si nuestros padres fallaron en esta tarea, ya como adultos debemos trabajar en nuestra diferenciación, la cual implica lograr el equilibrio entre la cercanía- distancia con nuestros padres, es decir, no tener que fusionarnos en ellos para estar en paz, o por el contrario, romper del todo para poder sentirnos a salvo.

¡Mi hijo me culpa de todo!

Cuando no se logra la diferenciación y los hijos no toman responsabilidad de sus propias vidas, ya sea en términos materiales o emocionales, continúan culpando a los padres por sus dolores, desgracias y fracasos.

Razones por las que un hijo culpa a sus padres por lo que les sucede:

Experiencias no resueltas: Los reclamos constantes de los hijos hacia sus padres pueden tener su origen en eventos específicos de su pasado, ya sea en la infancia o adolescencia, en los que ocurrieron situaciones que no se resolvieron satisfactoriamente para el hijo dejando en él sentimientos de decepción, tristeza o resentimiento. Es posible que en aquel entonces los padres minimizaran o pasaran por alto estos eventos, lo que lleva a los hijos a sentirse atrapados en las consecuencias de lo que pasó.

Sobreprotección y permisividad: Algunos padres sobreprotegen a sus hijos con la intención de evitarles el sufrimiento. Esto puede debilitar su carácter y generar una falta de fuerza interna y de voluntad. Incluso si un niño tuvo desventajas en su infancia, una educación con amor y disciplina puede ayudarles a entender su condición y utilizar sus recursos de manera efectiva. La sobreprotección y la falta de límites pueden llevar a una actitud de victimismo y dependencia, dificultando su capacidad para tolerar la frustración, superar las adversidades y lograr metas por sí mismos.

Jerarquías familiares desequilibradas: En una familia, es importante que los padres mantengan la autoridad y el poder adecuados para mantener el equilibrio y la armonía. Cuando los hijos asumen roles de poder indebidos, el sistema familiar se desestabiliza, generando conflictos y desarmonía. Tener demasiado poder puede generar ansiedad en los hijos, ya que no es su papel llevar esa carga.

Temperamentos difíciles: Nacemos con cierta predisposición temperamental. Algunos niños desde pequeñitos son más tranquilos y dóciles, mientras que otros son más demandantes y desafiantes. Esto no niega la influencia del entorno, pero la carga genética también juega un papel importante. Algunos niños por tanto pueden ser más difíciles de entender y educar, lo que puede dar lugar a actitudes manipuladoras, egocéntricas e inconformes.

¿Cómo detectar a un hijo facturero?

Rasgos de los hijos que constantemente culparán a sus padres:

● Baja tolerancia a la frustración: Se aburren fácilmente y reaccionan con enojo y pataletas cuando se les niega algo. Suelen empeorar en situaciones públicas.

● Visión egocéntrica: Creen que el mundo gira en torno a ellos, no solo dentro de la familia, sino también con personas desconocidas.

● Falta de empatía: Les cuesta entender los sentimientos de los demás y ponerse en su lugar, lo que se refleja en su relación con otros niños.

● Resistencia a las normas: Se oponen a los límites y los consideran injustos, lo que los lleva a desafiarlos constantemente.

● Baja autoestima: Sienten que no son suficientes ni merecedores.

● Gestión emocional deficiente: No saben entender ni expresar adecuadamente sus emociones.

Este comportamiento puede variar en intensidad y grado, desde culpar ocasionalmente a los padres por ciertas situaciones, hasta culparlos por cada uno de sus actos.

¿Qué hacer cuando mi hijo me culpa de todo?

● Reconoce que tu hijo es demandante y tiende a culparte de todo. No minimices su conducta ni la excuses, ya que eso solo perpetuará el problema.

● Propón una conversación adulta, posiblemente con ayuda de un terapeuta, donde tu hijo pueda expresar sus sentimientos sin agresión ni culpa. Escucha sin ponerte a la defensiva.

● Distingue entre las acciones por las cuales debes asumir responsabilidad y las que no. Acepta tus errores reales y discúlpate si es necesario.

● Establece límites saludables y empieza a delegar responsabilidades que no te corresponden.

● Comunica las medidas que tomarás respecto a su comportamiento y aplícalas gradualmente. No hagas amenazas vacías.

● Trabajen juntos en establecer un nuevo patrón de relación basado en las necesidades de ambos y en la comunicación respetuosa. Esto ayudará a mejorar la relación entre padres e hijos.

Si te preguntas '¿Por qué mi hijo me culpa de todo?' o no sabes qué hacer, te recomendamos leer nuestro artículo sobre cómo criar a los hijos de manera adecuada.