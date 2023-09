El Aeropuerto de la Ciudad de México reducirá sus vuelos a un máximo de 43 operaciones por hora. En entrevista con Carlos Loret de Mola el analista y experto en aviación, Carlos Torres, señaló que los usuarios no tendrán más opciones e implicará un aumento en los costos, además de que no beneficiará en la recuperación de la categoría 1.





Torres dijo que el AICM está capacitado para recibir 61 operaciones durante una hora y se estáreduciendo el 35 por ciento de las operaciones, no sólo el de las aerolíneas nacionales sino también las internacionales, “Estados Unidos ha reclamado que las internacionales han tenido que quitar sus vuelos de rutas del AICM para llevarlas a otros aeropuertos”.





El experto en aviación puntualizó que fue una “ingenuidad” el recorte de operaciones que se realizó hace un año debido a que las aerolíneas optaron por utilizar aviones con mayor capacidad, encontrando una solución a la reducción de vuelos y en consecuencia hubo un incremento en los usuarios.





Sobre lo que dijo del presiente de que las aerolíneas no cumplieron declaró que no se puede pensar que con el recorte en el número de operaciones van a disminuir los usuarios y es importante recordar que la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) no va al fondo de las finanzas para poder mejorar las condiciones de colectividad.