Facts impresionantes sobre el cerebro

FACTS

● El cerebro humano es el órgano más importante de nuestro organismo, controla el movimiento, la conducta, las funciones internas, el sistema nervioso autónomo, el sistema endócrino y, también tiene la función de gobernar la mente a través de percepciones, emociones, pensamientos, imágenes mentales, memorias, creencias y sueños.

● De acuerdo con una investigación realizada por la UNAM, estos son algunos datos curiosos del cerebro:

1. Es el órgano del cuerpo que gasta más energía. Consume el 25% del total de alimento energético del organismo.

2. Tiene un peso aproximado de 1.3 a 1.4 Kg, es decir, el equivalente al 2% del peso total de una persona de 60 a 70 kg.

3. Existen dos tipos de memoria: la de corto plazo, también llamada de trabajo, que en general puede memorizar hasta 7 datos, y la memoria de largo plazo, que a su vez se clasifica en dos subtipos: la episódica, que es aquella en la que se guardan memorias vivenciales y experiencias a lo largo de la vida; y la semántica, que es el almacenamiento de datos generales que se aprenden desde la escuela, la cual es ilimitada.

4. El cerebro no tiene receptores del dolor. Cuando se realiza una cirugía cerebral, a un paciente lo anestesian para evitar el dolor del cuero cabelludo. En el caso de un dolor de cabeza, son las terminales nerviosas de los vasos sanguíneos las que registran dolor.

5. Según datos obtenidos del Proyecto Conectoma Humano, las diversas regiones del cerebro están conectadas por unos 160,000 kilómetros de fibras (cuatro veces la circunferencia de la Tierra) que constituyen la denominada sustancia blanca cerebral.

6. El cerebro humano puede almacenar hasta 4.7 millones de libros.

7. El cerebro humano tiene la capacidad de un petabyte, lo que significa 13.3 años de grabaciones de alta definición en televisión, o 670 millones de páginas web.

8. El cerebro no está completamente formado hasta los 25 años.

9. La información del cerebro viaja hasta una impresionante velocidad de 431 km/h.

10. El cerebro humano puede generar unos 23 vatios de potencia suficiente para encender un foco.

● El cerebro prioriza la información amenazante sobre otros procesos cognitivos. Así lo revela un estudio realizado por el Centro de Salud Mental de la Universidad de Texas en Dallas (EEUU).

● Un artículo The rise and fall of cognitive skills realizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), comprobó cómo las capacidades mentales envejecen a ritmos diferentes; aunque la mente va perdiendo eficacia ya desde los 20 años, hay algunas funciones que siguen funcionando a pleno rendimiento hasta los 40 años.

● Según la Escuela Internacional de Neurociencia Empresarial, el cerebro promedio genera 48,6 pensamientos por minuto. Esto suma un total de unos 70.000 pensamientos por día.

● Otro dato de la Escuela Internacional de Neurociencia Empresarial sugiere que hay un “segundo cerebro” en el aparato digestivo que contiene 100 millones de neuronas. Las bacterias intestinales son responsables de producir más de 30 neurotransmisores, incluido el 95 % de la serotonina del cuerpo, la llamada “molécula de la felicidad”.

1. Independientemente de la edad, aprender una nueva habilidad puede cambiar la estructura del cerebro.

2. Aproximadamente una quinta parte de tu sangre se dedica a suministrar oxígeno y glucosa a tu cerebro: un litro de sangre por minuto.

3. La lectura de labios activa inmediatamente tanto el centro visual como el auditivo del cerebro: de las pocas actividades que se potencian neuronalmente.

4. Un beso en los labios se transmite al cerebro a una velocidad promedio de 110 metros/seg. Un dolor en la rodilla a 2 metros/seg. El mismo beso se desensibiliza con el tiempo, el dolor NUNCA.

5. Los tratamientos para mejorar la depresión en un 90% incrementan la memoria.

6. La tartamudez se puede aliviar cantando o hablando al unísono con otras personas.

7. Alimentos que más pueden ayudar a conciliar el sueño: leche, queso, picante y cacahuates.

8. Uno de los sueños más comunes que tiene el ser humano: SER PERSEGUIDO.

9. Mayor emoción: mayor memoria. Las emociones ayudan a consolidar con mayor impacto los recuerdos.

10. Jugar con una mascota (gato o perro) incrementa los niveles de oxitocina, dopamina y beta-endorfina en el cerebro: mayor placer por la vida y resiliencia.

11. Saber que un ser querido siente dolor activa los mismos circuitos cerebrales que procesan el dolor, como si lo sufriera uno mismo.

12. Los fuertes lazos con amigos y familiares incrementan los niveles de felicidad en el ser humano.

13. La memoria musical, es de las últimas en irse cuando afecta la enfermedad de Alzheimer.

14. El consumo excesivo de alcohol genera una inflamación cerebral que modifica la señalización de la memoria, disminuyen las funciones cognitivas. En especial se reducen: la toma de decisiones y el control de los impulsos.

15. Las cefaleas y migrañas siguen un patrón horario (71%) son más frecuentes a última hora de la noche o en el inicio de la mañana, lo cual se asocia con altos niveles de cortisol o disminución de melatonina.