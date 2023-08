¿Qué onda con el poliamor? ¿Le entran?

En entrevista con "Martha Debayle en W", Dra.Claudia Rampazzo. Estudió Medicina en la UNAM, terapeuta familiar, de pareja y terapeuta sexual, médica asociada del Hospital Español, autora de Guía de la Entrepierna, Prostitución Marital, de Grijalbo. TW: @drarampazzo // IG:@laverdaderaclaudiarampazzo // Hospital Español 55 5203 1179

Poliamor:

● El poliamor es una forma de relaciones consensuales en las que las personas tienen la libertad de mantener múltiples relaciones románticas y/o sexuales al mismo tiempo, con el pleno conocimiento y consentimiento de todas las partes involucradas.

● A diferencia de la infidelidad, el poliamor se basa en la honestidad y la transparencia. Todas las partes conocen y aceptan la existencia de otras relaciones, lo que lo diferencia de las relaciones monógamas tradicionales en las que la exclusividad es la norma.

● El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó una encuesta que indica que casi el 50% de los españoles está de acuerdo o muy de acuerdo en que una persona puede mantener dos o más relaciones afectivosexuales a la vez, que es lo que se conoce como poliamor. En octubre de 2021 este porcentaje era inferior al 40%.

● De acuerdo con 'Journal of Sex and Marital Therapy', 20% de la población en Estados Unidos ha practicado alguna vez la no monogamia consentida, y solo un 4,5% lo practica actualmente.

● Un documental de CBS News sugiere que entre 4% y 5% de adultos que viven en Estados Unidos están practicando actualmente la no monogamia consensuada, mientras que un estudio de 2018 estima que al menos 1.44 millones de adultos en Estados Unidos caen dentro de la categoría poliamorosa.

● Una investigación de la Universidad de Palermo, realizada a jóvenes entre 18 a 30 años, reveló que un 25% de ellos cree en las relaciones poliamorosas.

● Según una investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM, el cerebro puede amar a varias personas al mismo tiempo, es una situación biológica. Por otro lado, la monogamia es un evento construido social y psicológicamente, no un suceso biológico.

Famosos poliamorosos:

- Will Smith y Jada Pinkett

- Scarlett Johansson y Colin Jost

- Tilda Swinton y Sandro Kopp

- Pink y Carey Hart

- Hugh Grant y Anna Eberstein

Tipos de poliamor

Jerárquicas: Colocan determinadas relaciones sobre otras.

No jerárquicas: No priorizan ni colocan a las parejas en el centro.

Solitario: Son las personas que prefieren la autonomía y otorgan a todas las parejas románticas la misma posición.

Léxico del poliamor:

Metamour: Se refiere a la pareja de su pareja.

Compersión: Se trata de estar felices con la felicidad de nuestra pareja, incluyendo si esta alegría proviene de otra persona.

Socio ancla: Amantes principales.

Socio primario y secundario: Jerarquía que ocupan las personas dentro de las relaciones poliamorosas.

¿Cómo han influido las redes sociales en el poliamor?

Ocurre un fenómeno en la actualidad que tiene que ver con las redes sociales y la posibilidad. Hoy los seres humanos poseen muchas más posibilidades de conectarse con otros para vincularse amorosamente.

¿Siempre ha existido el poliamor?

Según la doctora Mirta Goldstein, psicoanalista y vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el poliamor siempre ha existido. "El machismo lo usó como excusa para tener más de una familia. Lo que cambia es que hoy las mujeres también lo practican. Hay un intento por dejar atrás códigos y costumbres y la ilusión de armar nuevas formas de relación”.

¿Qué es el poliamor?

● Poliamor es una forma de relación en la que se mantienen relaciones afectivas y sexuales con más de una persona al mismo tiempo.

● A lo largo de la historia, el poliamor ha estado presente en la sociedad, como en el movimiento hippie durante la década de 1960 en Estados Unidos y en diversos grupos anarquistas.

● Las personas que se identifican como poliamorosas rechazan la visión de que la exclusividad sexual y relacional son necesarias para tener relaciones.

● No existe un único modelo de poliamor. Las relaciones poliamorosas pueden variar en términos de la cantidad de personas involucradas, la naturaleza de las relaciones, las reglas establecidas y cómo se comunican y gestionan las emociones.

● Las relaciones poliamorosas pueden y a veces duran muchos años.

● A diferencia de otras formas de relaciones negociadas, los poliamorosos comúnmente toman la negociación como un proceso continuo a lo largo de la vida de la relación.

● La comunicación abierta y honesta es esencial en el poliamor. Todas las personas involucradas deben estar al tanto de las demás relaciones y dar su consentimiento informado para participar en esta forma de relación.

● Aunque a menudo se usan indistintamente, el poliamor y las relaciones abiertas no son lo mismo. En el poliamor, se pueden establecer conexiones emocionales profundas con múltiples personas, mientras que las relaciones abiertas pueden enfocarse más en la exploración sexual fuera de la relación principal.

● El poliamor puede requerir una mayor atención a la gestión de emociones como los celos, la inseguridad y la envidia. Las personas involucradas a menudo trabajan en la comunicación efectiva y en el manejo de sus propias emociones para mantener relaciones saludables y satisfactorias.

● En muchas partes del mundo, el poliamor no está reconocido legalmente, lo que puede llevar a problemas en áreas como la custodia de los hijos y la seguridad financiera. Además, el poliamor a menudo enfrenta estigmatización y malentendidos en la sociedad en general.

● A medida que las conversaciones sobre diversidad de relaciones y orientaciones sexuales se vuelven más abiertas, el poliamor ha ganado visibilidad y aceptación en algunos círculos. Sin embargo, sigue siendo un tema controvertido para algunos y su aceptación varía según la cultura y la sociedad.

AMOR LIBRE

● El amor libre es un movimiento social que ha promovido la aceptación de todas las formas de amor y la libertad individual en las relaciones. A lo largo de la historia, diversos movimientos sociales han promovido el amor libre, entre ellos:

● Movimientos sociales utópicos del siglo XVIII y XIX: estos movimientos compartían la visión del amor libre como una forma de liberación de las normas sociales y religiosas que regían las relaciones amorosas.

● Generación beat: este movimiento cultural de la década de 1950 en Estados Unidos promovía la libertad individual y la experimentación en las relaciones amorosas.

● Movimiento hippie: este movimiento cultural de la década de 1960 en Estados Unidos promovía la paz, el amor y la libertad individual, incluyendo la libertad sexual y la experimentación en las relaciones amorosas.

● El amor libre ha sido objeto de reflexión y análisis por parte de diversos autores, como Emma Goldman y Robert A. Heinlein.

● Actualmente, el amor libre sigue siendo un concepto que se escucha con frecuencia, aunque a veces se confunde con otras formas de relación.