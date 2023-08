Armando Olmeda, padre de Roberto, uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, declaró que es trabajo de las autoridades que encuentren a su hijo y su principal esperanza es que regrese, así lo dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola.

El padre de Roberto informó que el último reporte que tienen es el que dio a conocer el día de ayer la Fiscalía de Jalisco y trabajan para localizarlos mediante mesas de trabajo. Se encuentran en contacto con la Fiscalía de Lagos de Moreno y desconocen las actividades del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y su apoyo en el caso.

Sobre el vídeo y las fotografías que se difundieron sobre los jóvenes aseguró que son de dominio público y no los ve porque no quiere afectarse, “mi cabeza está con toda la esperanza de que mi hijo venga... atiendo estas platicas porque quiero que todos sepan que queremos que vuelva, quiero que me lo encuentren”.

Roberto Carlos Olmeda Cuellar se despidió de su padre a las nueve de la noche, se dirigía a un mirador cercano de la colonia y no a una feria como algunos medios aseguran. “Yo pido que, así como aman a sus hijos me traigan al mío“, concluyó.