En entrevista con “Martha Debayñe en W”, Paul Russell, cantante, escritor y productor estadounidense. Su sencillo “You My Lil´Boo Thang” tiene 5.2 millones de reproducciones en TikTok. IG: @paulrussell // TikTok: @paulrussellmusic// Spotify: Paul Russell // @PaulyRuss.





Paul Russell

● Vive en Los Ángeles y su música es una mezcla de Hip Hop y Rythm & Blues (R&B).

● Tiene 25 años y nació en Allen, Texas, un suburbio en Texas.

● En algún momento de su carrera, llevó el nombre de Paulitics y grabó dos discos: 'Primary Colors' (2016) y 'Scarlet Love' (2017).

● En su bio de Instagram, Paul Russell se llama a sí mismo “2Xgrammy-award-watching musician".

● Estas 3 palabras definen su música: Happy, Melodic, Anthropology:

● Su lugar soñado para tocar sería el Paris Museum of Modern Art.

● Debutó en 2017, con el sencillo "Youth", una colaboración con Jet Trouble, que tuvo más de 315 000 reproducciones en Spotify.

● A finales de junio, sacó un video en TikTok de su último sencillo “You My Lil´Boo Thang”, que rápidamente se hizo viral.

● El video ahora tiene 5.2 millones de reproducciones en TikTok, 813 mil likes, ha sido guardado más de 100 mil veces y cuenta con más de 10 mil comentarios.

● Desde que Paul compartió la publicación por primera vez, el audio se ha utilizado en más de 52 mil publicaciones en TikTok y este número sigue aumentando.

● "You My Lil Boo Thang” se convirtió en la canción del verano de este 2023.

● El caption del video es: “Cuando eres rapero pero tus géneros favoritos son el soul y el funk”.

● El lanzamiento oficial es el próximo viernes 18 de agosto con una gran fiesta en Los Ángeles.

● Tiene 244 mil seguidores en Instagram.

● Tiene 408 mil seguidores en TikTok.

● En Spotify, cuenta con un millón 896 mil 474 oyentes mensuales.

● Su discografía hasta ahora incluye dos álbumes: Via Text (2018) y Once in a Dry Season (2019).

Sencillos:

- Ms. Poli Sci

- Hallelujah

- Glossier

- Be that too

- Touristy Places

¿Por qué ahora los artistas lanzan sus sencillos en redes sociales?

● New Musical Express (NME) situó a las redes sociales (26%) como el segundo canal más importante para los músicos a la hora de compartir sus sencillos y discos. El primer canal, son las presentaciones en vivo (51%).

● Hoy los artistas tienen que preocuparse del número de likes, shares, streams, suscripciones y llegar a una audiencia global. Por eso muchos optan por compartir su música, de inicio, en redes sociales.

● Artistas como Ice Spice y Mae Stephens, primero se volvieron virales en TikTok y posteriormente fueron catapultadas a la fama.

Cantantes que alcanzaron la fama por viralizarse en TikTok:

● Lil Nas X:

- TikTok encontró en Old Town Road el beat perfecto para el reto #YeehawChallenge, en donde millones de usuarios lo usaron para sorprender con un look de vaquero.

- Old Town Road se hizo viral, en pocos meses ya tenía más de 67 millones de reproducciones y lanzó a Lil Nas X a la fama. De hecho, le valió sus primeros premios Grammy: uno por Best Pop Duo/Group Performance por el remix con Billy Ray Cyrus y otro por mejor video.

● Jason Derulo:

- En 2006, debutó en la escena de la música y desde entonces nos ha regalado hits como 'Wiggle' (2014), 'Ridin' Solo' (2010) y 'Whatcha Say' (2009).

- A pesar de su éxito, durante un tiempo dejó de tener canciones #1 o estar en el foco de atención de la industria discográfica... hasta que encontró un nuevo aire en TikTok.

- En 2020, 'Savage Love (Laxed – Siren Beat)' se volvió una de la canciones más virales de TikTok. Ahora cuenta con varios sencillos virales que son reproducidos en millones de videos de tiktokers.

● Doja Cat:

- 'Say So', es una de las canciones que más bailes tiene en TikTok, gracias a esto, ganó dos de las tres nominaciones que tuvo a los Grammy Awards de 2021: mejor interpretación vocal pop y mejor récord del año. La tercera es por mejor nueva artista.