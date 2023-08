En entrevista con Carlos Loret de Mola, la presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, Patricia Vázquez, señaló que, ante la controversia de los libros de texto gratuitos, lo importante es que los adultos garanticen a las niñas y niños que “el regreso a clases sea armonioso” y que las decisiones legales no vayan más lejos ya que las escuelas podrían quedarse sin libros.

“No dejemos a los niños sin un material complementario para el próximo ciclo escolar… Hay que confiar en los libros que van a llegar a las escuelas para poder decir con toda certeza si tienen un efecto de aprendizaje”.

La presidenta de Mexicanos Primero dijo que no podemos asegurar si los libros funcionan o no por que no los han utilizados y se podría detonar una crisis social si no se garantiza el regreso a clases, el mensaje negativo que se les manda a los niños sobre los libros afectará en su interés por aprender.

La controversia esta centrada en errores, ideologías y áreas de oportunidad, le sumamos las afectaciones en el sistema educación por la pandemia, hay niños de secundaria que no saben resolver una operación matemática de tercero de primaria, puntualizó.

Los libros de texto son un cambio y un reto importante, nos corresponde a los adultos hacer un llamado social para las niñas y niños donde garanticemos que llegarán al próximo ciclo escolar con libros para que sea un buen regreso a clases, concluyó Vázquez.