Detención del fiscal de Morelos plagada de irregularidades: Rodrigo Ugalde

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Rodrigo Ugalde, abogado del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, declaró que la detención y proceso en su contra tiene muchas irregularidades, podría ser un ataque directo en su contra con tintes políticos debido a que es un delito que no amerita prisión preventiva.

“Estamos ante una serie de atropellos constitucionales nunca antes vistos, es un duro golpe al estado de derecho, son irregularidades muy delicadas, hay una persona con un fuero constitucional privada de su libertad”.

El abogado del fiscal de Morelos puntualizó que el presidente y la fiscalía de la Ciudad de México elaboraron una acusación donde aseguran que Uriel Carmona tenía fuero federal, pero días anteriores se le reconoció como fueron constitucional, el proceso de detención la emitió un juzgado de control de la capital.

“Argumentamos que el juez no era competente no solo en razón del fuero si no en razón que el código penal sólo es aplicable a funcionarios de la CDMX… El juez en un inicio nos dio la razón, misteriosamente lo interrumpe el auxiliar de sala y es donde decide darle prisión preventiva injustificada”.

Ugalde dijo que todo derivo de una conferencia de prensa que obstaculizó el caso de Ariadna Fernanda, pero no se obstruyo ya que la fiscalía de la Ciudad de México continuo con las investigaciones y hay dos vinculados a proceso.