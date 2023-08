Se puede trabajar con los libros vigentes: Israel Sánchez

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el encargado de la oficina de presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Israel Sánchez, señaló que la ley establece que se puede trabajar con los libros vigentes por que los libros de texto no están completos y no están sujetos a los planes de estudio, el problema principal es que no responde a las necesidades educativas.

Sánchez informó que los padres están buscando acciones legales y están exigiendo libros de calidad ya que los nuevos no corresponden a un contenido adecuado para obtener el conocimiento que necesitan los alumnos para su vida y el desarrollo de un empleo.

“Hemos encontrado más negativas a estos libros que encontrar razones específicas de tenerlos”.

Al ser cuestionado sobre si los libros son comunistas puntualizó que no tiene ningún sustento, “para implementar una ideología primero los niños tienen que aprehender y escribir y eso no lo cumple” hay niños de primero de secundaria que no tienen ese conocimiento, es por eso que hace dieciocho meses planteamos ese tipo de inquietudes, concluyó.