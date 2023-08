Los libros de texto tienen errores y problemas: Alma Maldonado

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la experta en educación, Alma Maldonado, declaró que los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar tienen errores y problemas que pueden ser no detectables, el problema es que no siguieron los procedimientos adecuados, no fueron evaluados por especialistas y no rindieron cuentas a los colectivos de docentes.

“El 28 de agosto inician con ellos, no los conocen, lo que sabemos es que son filtraciones, se les pidan que no abran las cajas… Si hubiera habido un pilotaje se hubieran dado cuenta, el experto lo hubiera podido solucionar con un cuadernillo extra de matemáticas”.

Maldonado dijo que el modelo educativo se hizo sin tiempo, los libros no tienen el lenguaje pertinente en sus contenidos, se quedaron fuera muchos conocimientos y la reducción es muy dramática.

Las autoridades no están reconociendo los errores de los libros y su solución es negarlo, la especialista dijo que, en el discurso, al Gobierno le importa la gente que menos tiene, pero si fuera así “la escuela pública seria prioridad, van a tener estos libros como principal herramienta, los que tienen escuela privada estarán con sus logros”, concluyó.