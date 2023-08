En entrevista con Carlos Loret de Mola el procurador de Morelos, Uriel Carmona, denuncio que el operativo policiaco desplegado afuera de su domicilio es parte de las amenazas para que renuncie a su cargo orquestadas por la Presidencia de la República la Secretaría de Gobernación y Claudia Sheinbaum para proteger al gobernador Cuauhtémoc Blanco

Carmona dijo que no pueden proceder en su contra por que cuenta con fuero constitucional que sirve para proteger a los funcionarios de actos arbitrarios del poder, mismo fuero que protege a Cuauhtémoc Blanco y al presidente. El fiscal morelense se consideró un perseguido político y dijo desconocer cuales son las acusaciones en su contra, se mostro preocupado por su integridad y la de su familia.

“El gobernador ha intentado obligarme a renunciar, he sido objeto de amenazas para obligarme desde la presidencia de la República, yo no había hablado por respeto a las instituciones, me da vergüenza que en nuestro país pasen estas cosas tan arbitrarias, me siento amenazado, solamente para proteger a Cuauhtémoc Blanco que representa un activo político por su fama y popularidad”.

Uriel Carmona puntualizó que se trata de una persecución por que desde hace tres años el ministerio público a su cargo integra carpetas de investigación por delitos graves cometidos por el gobernador; victimas lo acusan de tener nexos con el crimen organizado tras darse a conocer una fotografía donde se muestra acompañados de líderes delincuenciales.