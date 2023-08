Libros de texto dejarán de ser la biblia para el docente, señala experta

Continua la polémica por el contenido de los libros de texto para el próximo ciclo escolar. En entrevista con Carlos Loret de Mola, la reconocida como una de las cien expertas en educación y pionera en educación digital con más de 30 años en la docencia, Mayra Castañeda, declaró que celebra que se abra un debate porque motivará a que mucha gente revise los libros y ve una gran oportunidad para que los docentes ejerzan su autonomía.

Castañeda dijo que será un proyecto de aula con base a la realidad, “el libro de texto dejará de ser una biblia para el docente”, se basará al criterio del docente y de los padres de familia, se tendrá la libertad de convocar para decidir que se enseña y que no en cada periodo.

“Los libros de texto dejan de ser lo único que entra en casa, nadie se aprende un libro de memoria, todo lo que aprendemos es de diferentes fuentes, no le tengamos miedo, veámoslo como un desafío, si hay algo con lo que no estamos de acuerdo hay que ponerlo en el debate”.

Los libros de texto modelo tras modelo tienen defectos, la escuela no puede ir al ritmo de la generación de conocimiento, no se puede opinar sobre algo que no conocemos, con esto, lo libros se tienen que revisar a profundidad, dejemos conectar la realidad escolar con la verdadera realidad, tenemos que empezar a trabajar en comunidad, concluyó.