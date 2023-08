Incrementamos esfuerzos para localizar a María Fernanda, señaló el padre

En entrevista con Primitivo Olvera, Francisco Javier Sánchez, padre de María Fernanda Sánchez Castañeda, joven mexicana de 24 años desaparecida desde el pasado 22 de julio en Berlín, Alemania, informó que la policía amplió la búsqueda y se han incrementado los esfuerzo para localizarla con la ayuda de la sociedad civil pero aún no obtienen resultados.

El padre de María Fernanda dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Embajada han hecho bien su trabajo, les informan sobre todo lo que esta pasando en la búsqueda, es un trabajo en conjunto y agradeció que el presidente muestre apoyo.

“Estamos desconcertados con la situación, no entendemos, hemos repasado muchas cosas, hemos tratado de buscar que fue lo que paso y hemos querido una respuesta, hay algo que no encaja, no sabemos todavía… Es nuestro deseo más grande que aparezca ya”.

María Fernanda salió a una reunión con sus amigas para celebrar el fin de curso, se despidió de ellas y tomó el transporte, no tuvo problemas y se fue a casa, nosotros hablábamos con ella todos los días, su estado de animo era muy alto, estaba haciendo planes para irse de vacaciones, concluyó Francisco Javier Sánchez.