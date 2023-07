Estrategias de retiro para los Millennials y Centennials

En entrevista con Martha Debayle en W, Sofía Macías, especialista en educación financiera y finanzas personales. Es autora del best-seller Pequeño Cerdo Capitalista: Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, de editorial Aguilar, conferencista, coach financiera, colaboradora en El País, W Radio, Reactor (IMER), la revista Rolling Stone, El Economista, Entrepreneur, entre muchas otras publicaciones.

● Todos los nacidos entre los 80 y del 2015, son considerados la generación más ambiciosa, es decir, los Millennials y Centennials.

● Pero también es la generación más desconectada y sin hábitos de ahorro, y cómo no serlo si crecieron con un montón de referentes pésimos para las finanzas:

● Crecieron viendo películas navideñas como “Mi pobre angelito 2”, donde Macaulay Culkin pide un room service gigante y seguro carísimo en el Hotel Plaza de Nueva York y que ahora se repite, pero con Ubereats.

● Vieron robots caseros en los Supersónicos, como Robotina y, obvio, ahora quieren una Roomba.

● Como muchos tienen el trauma de que Santa o los Reyes nunca les trajeron el microhornito, ahora se suple ese vacío con una airfryer y la Thermomix.

● Tienen gastos innecesarios, pero que se cocowashean como necesarios.

¿En qué gastan y por qué no ahorran?

● Con la pandemia, surgió una necesidad muy fuerte de preocuparse por el futuro y la salud, pero al regresar a las calles, gastaron más.

● El tablero del Consumidor de Deloitte indica, que 6 cada 10 jóvenes encuestados están preocupados por no realizar los próximos pagos, ya que:

○ Consideran que en la etapa laboral en la que se encuentran, sus ingresos son pequeños como para generar un ahorro.

○ Sus sueldos se van en pagar sus grandes hábitos de consumo, como la renta, una suscripción de plataformas digitales, salidas y vacaciones.

● Algunos de los gastos más comunes que tienen y en los que se les va la quincena de volada:

○ Vieron Titanic, Clueless, Mean Girls. Crecieron queriendo tener el clóset de Carrie de Sex and the City y por eso, llegan a gastar hasta un 30% del presupuesto mensual en ropa.

Y si quieren un departamento como en Friends donde todo el mundo tiene trabajos con sueldos bajos, pero viven en la parte más cara de la ciudad y en grandes superficies, son capaces de pagar una renta entre 6 mil y 10 mil pesos e incluso compartir la casa con más personas con tal de vivir en la zona de moda.

Un estudio realizado por la inmobiliaria Houm, muestra que los millennials optan por estas rentas e incluso están dispuestos a pagar hasta 16 mil pesos por la renta de un departamento.

A eso, hay que sumarle que aman dar “tarjetazo” para compras en internet o viajes, porque como lo vieron en Loca por las Compras o como Rachel, de Friends, se les hace fácil endeudarse… y la cartera llora cada fin de mes.

A pesar de que durante la pandemia Centennials y Millenials mostraron un interés por tener finanzas más sanas, un estudio hecho por American Express, demostró que tan solo en el primer semestre del 2021, los Millennials destinaron 51% de sus compras con tarjetas de crédito en retail, teniendo como sus tiendas favoritas a Amazon, Mercadolibre y Walmart, seguidos de los Centennials con un 43%.

Otra razón por la que dan tarjetazo es viajar, como Walter Mitty. En este mismo estudio de American Express, se demostró que Millennials y Centennials destinan el 27%y el 24% respectivamente, de sus gastos de las tarjetas en viajes y entretenimiento.

Entonces, ¿por qué no ahorran?

Les emociona ganar su propio dinero por primera vez y entonces, “quítate que ahí te voy” porque se sienten más libres de gastar.

Obviamente, al ser “joven” se tiene la idea de que ahorrarán cuando tengan dinero.

Elevamos su benchmark, es decir, si antes gastaban en comprar el boleto de $900 pesos para el concierto de Taylor Swift, ahora compran el de $2,000 pesos. Lo mismo para comprarte el café en Starbucks o salir con la pareja.

Este benchmark sobrepasa incluso la capacidad de deuda que tienen, que en teoría no debería ser mayor a 30% de sus ingresos.

Durante la pandemia el ingreso promedio de la población millenial ascendió a $7,251 pesos mensuales, mientras que la de los miembros de la Generación X fue 12.3% superior, al ubicarse en $8,141 pesos.

● 7 de cada 10 millennials considera insuficiente obtener una pensión equivalente a la tercera parte de su sueldo actual.

● 8 de cada 10 millennials reconoció que, para ahorrar, requiere de “ayuda” ya sea a través de recordatorios mensuales vía mensaje a su celular, domiciliación o transferencia automáticas.

● Dejan de priorizar: al tener más dinero, en vez de ser más selectivo, ¡ahora se llevan todo!

● Gastos hormiga: que van desde un café diario, que puede costar entre 50 y 80 pesos diarios, lo que significa gastar al mes hasta 2,000 pesos; tener todos los servicios de streaming, de poquito en poquito, se puede gastar en la contratación de todas las plataformas hasta $1,200 pesos mensuales.

Un ejemplo práctico:

● Diana gana $16,000 pesos al mes (que es el tope promedio de un millennial según un estudio de BBVA México)

○ Sus gastos fijos son:

-Renta de $5,000 pesos,

-Despensa $2,500 pesos,

-Agua y luz $250 pesos,

-Gas $400 pesos,

-Transporte $300 pesos

- Internet $400 pesos.

○ En sus gastos varios:

- Todos los días compra un café, $2,000 pesos al mes.

- En una salida a comer, gasta $300 pesos y si sale al menos una vez a la semana, van $1,200 pesos.

- Suma el boleto más barato del “Eras Tour” de Taylor Swift que está en $960 pesos y como quiere verse bien ese día, se arma un outfit de $1,200 pesos.

- Y si en la semana no le da tiempo al menos una vez a la semana prepararse la cena o le da flojera, gasta $1,200 pesos de Ubereats ($300 pesos en cada pedido) y barato el asunto, gasta $80 pesos promedio de viajes en Didi o Uber.

○ Tenemos un total de $16, 030 pesos.

○ Lo que ese mes en lugar de ahorro deja un saldo negativo de 30 pesos

● En su caso claramente sobra mucho mes al final de la quincena, pero por muchos gastos y hábitos que se podrían optimizar reduciendo las cantidades, frecuencia y flojeritas varias.

Por qué deberíamos pensar en el retiro ESPECIALMENTE si somos Millenials o Centennials

● Son una generación sándwich, sobre todo los millennials.

● Les han tocado cambios en leyes en cuestión de retiro y pensiones, en los que además deben ver ya no solo por su retiro, sino también por el de sus padres.

Tips de ahorro

Antes de sentir que tendrán que trabajar hasta el fin de los tiempos, hay unos tips:

● Ahorrar un boleto para el cine al mes, es decir $100 pesos mensuales. Y si pueden depositarlos en la Afore, mejor, para que no gastárselos.

● Aplicar el “quítamelo que me lo gasto”.

● Todo se puede, pero no al mismo tiempo: Si se quieren dar gustitos hoy, pero sin hipotecar el futuro ¡simplemente hay que bajarle a la frecuencia!

○ Se vale tomarte el cafecito, pero no diario, hazlo un día sí y un día no

○ Se puede salir a cenar o de fiesta, pero no cada fin, sino cada 15 días.

○ Quitarse la flojera: que rico ir a cenar delicioso pero el sándwich de desayuno de la tienda de la esquina no es una delicia gourmet. Organízate para hacerte algunas comidas tú. hacer meal prep puede ser buena opción.

● Registrar los gastos durante un mes para encontrar qué se puede reducir o eliminar.

● Quitar el 1-click de las compras en línea.

● Apagar las tarjetas de crédito.

● Darle unfollow a todas las cuentas de tentaciones y desuscribirse de los newsletters de tiendas o apps donde se va más dinero de lo que se quiere.

● Buscar cómo generar más.

Estrategias para el retiro con beneficios en el presente:

Hay beneficios que se pueden disfrutar en el presente y mantener la motivación, aplicando estas estrategias:

● Buscar aplicaciones que nos ayuden a generar un ahorro. Por ejemplo, Millas para el retiro, una app que permite enlazar una tarjeta de crédito o débito para ver aportaciones y tienen un listado de comercios aliados en los que si se hace alguna compra, ellos reembolsan un porcentaje de la compra a tu Afore. La ventaja de usar las millas, es que se puede prender y apagar el ahorro programado.

● AforeMóvil. Tiene toda la información de la cuenta Afore y se puede hacer ahorro voluntario.

● La app tiene algunas opciones precargadas, como jubilación y educación o incluso se puede personalizar la meta: el ahorro que se tiene y el tiempo en el que se quiere lograrlo.

● GanAhorro. Es un marketplace que se enlaza a la app de AforeMóvil y donde se pueden comprar boletos para el cine, tarjetas de regalo y hasta videojuegos. Al hacer las compras o pagar los servicios en ella, parte del pago se va al ahorro para el retiro.

¿Por qué empezar a ahorrar e invertir para el retiro HOY?

● En el libro Cómo piensan los Ricos (The Psychology of Money), Morgan Housel cuenta que Warren Buffet ha conseguido rendimientos de 22% anual en promedio, pero Jim Simons el jefe del hedge fund Renaissance Tecnhologies ha logrado una rentabilidad de 66% sobre su dinero desde 1988.

● Pero Simons es 75% menos rico que Warren Buffet porque Simons encontró su ritmo de inversión a los 50 años y Warren Buffet empezó a invertir a los 10 años.

● El tiempo es el mejor amigo para generar buenos rendimientos y esto aplica tanto si se quiere hacer una gran fortuna, como si se quiere tener un buen retiro.