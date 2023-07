Necesitamos un cambio drástico en política de drogas: Jaime Arredondo

Fentanilo es la palabra de moda, pero no la estamos atendiendo de manera adecuada, desde esta administración las cosas no se están haciendo bien; su consumo tema de salud pública, que en la frontera se ha resuelto sin la ayuda del Estado, afirmó el científico del Instituto Canadiense para la investigación del uso de Sustancias, Jame Arredondo.

El también profesor asistente en la Escuela de Salud Pública y Política Social, quien participará en el Senado en el Foro Internacional sobre fentanilo hacia una agenda de seguridad y salud desde una visión global, con la mesa "Retos y respuestas al consumo de fentanilo ilícito", criticó en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco la forma en que México ha tratado de responder a lo que consideró es una "crisis de salud pública".

"El fentanilo no lo estamos atendiendo de manera adecuada, a partir de la entrada de este gobierno federal hemos ido para atrás hay gente que está muriendo. Lo hemos visto dese punto de vista criminal y no como problema de salud pública".

Por lo que exigió "No campañas, sino recursos para atender a las personas", apoyar acciones como el intercambio seguro de jeringas y salas seguras, dotar de medicamentos como la metadona, sustituto para quienes deciden dejar de consumir el fentanilo. "No podemos decir que no hay consumo, el gobierno no tiene los datos, la realidad ha cambiado".

La metadona, pese a no ser un medicamento de primera generación, es útil para quienes quieren dejar el consumo, pero "el gobierno federal junto con Cofepris clausuró una de las empresas que lo proveen", no se tiene.

Reconoció que la frontera ha sido por décadas zona de consumo, pero desde 2017 "vemos la transición de la heroína al fentanilo", este dijo se encuentra presente en la mayoría de los opiáceos y genera más sobredosis y contagios de VIH

"Necesitamos un cambio drástico en la política de drogas, no podemos esperar un resultado diferente", concluyó.