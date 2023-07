El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, respondió de manera negativa a los comentarios emitidos por parte del Obispo de Apatzingán, Monseñor Cristóbal Ascencio García, por criticar el evento masivo convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino para celebrar sus cinco años de gobierno.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Monseñor Cristóbal Ascencio, declaró que sus comentarios fueron en acto de profeta y no como un acto político partidista, que su misión no es sólo para el culto sino para denunciar la mentira y la injusticia.

El obispo dijo que Apatzingán, Tierra Caliente, no está bien, la gente sufre con los crímenes, con los desplazados, las balaceras, los delitos a taxistas y el quiere que la situación cambie, pero depende de las autoridades.

Sobre las declaraciones de que si el Gobierno Estatal y Federal esta coludido con el narco tras la muerte de Hipólito Mora mencionó que es lo que escucha en todos lados, pero no le consta, no puede afirmarlo por que no tiene la certeza.

Su respuesta a Alfredo Ramírez Bedolla fue invitarlo para tratar de explicarle lo que les dijo a todos, que fue incitar a los hermanos del crimen a la conversión y se puedan dedicar a dejar las armas para el bien… “Mi argumento fue un día de duelo y pedir una disculpa a los familiares de las víctimas que aún están sufriendo por no haber encontrado las estrategias para frenar el crimen y la violencia”.