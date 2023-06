Crean fundación “Pedro Palma" para honrar a jesuitas asesinados

Se cumple un año de la muerte de Pedro Palma y los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar en la sierra de Chihuahua. En entrevista con Carlos Loret de Mola, Jimena Ramírez, representante de la familia Palma dio a conocer que para conmemorar sus nombres se creo la Fundación Pedro Palma que busca ayudar a comunidades indígenas.

Jimena Ramírez habló sobre Pedro Palma y dijo que lo conoció por temas de trabajo, “Era una persona indescriptible, se dedicó a ayudar, siempre fue un ser entrañable, la gente lo quería, la gente hoy lo extraña, él siempre se encargó del servicio humanitario”.

La Fundación Pedro Palma tiene la finalidad de darle seguimiento a los 40 años de trabajo que realizaba el guía con donativos a la sierra y busca abordar temas de la educación.

Sobre la investigación mencionó que la familia no quiere llamar la atención y están cansados del tema ya que no tuvieron el apoyo del Gobierno y puntualizó que no apoyan a las comunidades.