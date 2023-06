Jacqueline Peschard, ex comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, declaró que formalmente Morena se encuentra en campaña, a pesar de que el INE acordó que el partido no debe llamar al voto, así lo dio a conocer en entrevista con Carlos Loret de Mola.

Peschard dijo que no es un proceso interno por que salen a la población, ante esto, el INE ha recibido 360 quejas por actos anticipados de campaña, pero dejó ver en la reunión que son actividades ordinarias del partido.

“La ley es una legislación completamente irrelevante… No están dispuestos a hacer algo, no para subirse al proceso si no para cumplir la ley, es muy lamentable para el país y para todos”.

La ex comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, puntualizó que el presidente es el líder de Morena y todos lo aceptan, reconoció que esta en riesgo la unidad del partido y esta en duda si los integrantes van a aceptar quien sea el ganador.