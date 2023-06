Si no piden el millón de firmas, voy por la presidencia: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, diputada del PAN, podría postularse para la presidencia de México en 2024 si la oposición decide que el método de elección de candidato sea incluir a la ciudadanía, así lo declaró en el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola.

La diputada esperará hasta el 26 de junio para tomar una decisión siempre y cuando no pidan un millón de firmas como lo había considerado el partido.

“Tenemos el tiempo encima, no vaya a ser que nos quedemos atorados, los otros ya van muy adelantados, el presidente ya se convirtió en jefe de campaña, es una competencia desleal… No me da miedo, conozco este país en las zonas más alejadas, lo que no tengo es certeza de a que voy todavía”.

Gálvez esta dispuesta a debatir y aseguró tener una propuesta muy clara de como salir de la pobreza sin quitar los programas sociales… “La gente está viendo que no hay medicina, que salieron igual de corruptos, no cambio gran cosa de lo que se quejaba la gente, reconozco los programas sociales, no hay que tocarlos”, finalizó.