Elección de Morena no es un proceso democrático: Carlos Elizondo

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Carlos Elizondo Mayer-Serra, investigador y analista, declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere controlar el proceso para seleccionar candidato a la presidencia por Morena, aseguró son precampañas y se viola la ley.

Elizondo Mayer-Serra dijo que no es un proceso democrático por que no es en secreto y la elección no la van a realizar los integrantes del partido, el mandatario será quien tenga la última palabra.

Las encuestas tienen un margen de error estadístico y se pueden equivocar, “realmente no sabremos si quedan empatados“, explicó el analista.

Sobre la Alianza Va por México puntualizó que tienen un reto muy grande por que no tiene candidatos “frescos”, están manchados por el pasado y necesitan a alguien que logre atraer suficiente atención.

"Deben encontrar un mecanismo de debates, la democracia es para contrastar propuestas…. Su oportunidad es hacerlos, mostrarlos para saber cuál captura la suficiente atracción”, concluyó.