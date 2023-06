Fuera de lugar, queja de la UNAM en caso Esquivel según abogado

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Eduardo Andrade Sánchez, integrante del equipo legal de la ministra Yasmín Esquivel, replicó a Hugo Concha, el abogado general de la UNAM, por declarar que la máxima casa de estudios no fue notificada del juicio donde una jueza resolvió que es la autora de su tesis de licenciatura.

El abogado dijo que son procedimientos distintos, el juicio que lleva la UNAM no tiene base jurídica y no se le notificó porque no puede ser parte, no puede haber un tercero ya que son los que disputan la autoría.

Andrade Sánchez aseguró que la UNAM ya tiene una sentencia para la ministra Yasmín Esquivel y que la jueza resolvió con los datos de prueba, también dijo que la universidad no tiene competencia para saber si la tesis es de su autoría porque la valido en su momento y su título ya no es susceptible de anularse.

“Todas las sentencias firmes tienen sentencia ante todas las personas, la autoría del Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene efectos ante todo, ese registro público es con efecto para todos”, puntualizó el abogado de la ministra.