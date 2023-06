Ejecución de civiles en Nuevo Laredo, constante impunidad: Raymundo Ramos

La presunta ejecución extrajudicial de cinco civiles en Nuevo Laredo por elementos del Ejército no es un hecho aislado, como dice Andrés Manuel López Obrador; así lo considero el titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, al señalar que este tipo de sucesos son una constante de impunidad en México.

Ramos expuso que los encargados de elaborar el informe inicial mintieron, los militares sembraron armas y privaron a los civiles de la vida. Aseguró no se necesita que se investigue, se necesita que se castigue a los responsables.

Sobre las declaraciones del presidente, reveló que se han documentado cinco casos similares de 2019 a 2023 únicamente en Nuevo Laredo, el 16 de febrero fue el último, cuando asesinaron a cinco jóvenes al salir de un antro, pero en Miguel Alemán y Ciudad Mier también se han reportado y utilizan el mismo procedimiento.

“AMLO dice que ya no son como antes, el Ejército no mata en caliente, ni el mismo se la cree, lo dice muy pensativo, como si pensara que le van a creer… El anuncio debería de ser el arresto del personal, no el inicio de la investigación” concluyó.