En entrevista con Carlos Loret de Mola, Federico Reyes Heroles, escritor y comentarista, destacó que ganó el INE y México en las elecciones del domingo pasado, las instituciones están resistiendo y se realizaron con la norma antigua, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) funcionó como siempre, las instalaciones de casillas se realizaron de manera regular y no hubo anomalías mayores.

Reyes Heroles dijo que existen contradicciones en el Gobierno ya que seguimos con el Plan B en materia electoral, sólo una parte esta suspendida… “Morena tendría que cambiar el discurso, el INE funciona y funciona bien”.

El peso simbólico del Estado de México es demasiado grande y aseguró que el PRI tuvo la misma participación de hace 6 años, pero ganaron gracias a los votos del PT y el PVEM, en Coahuila el ganador es el PAN, las encuestas fallaron y el voto esta oculto.

“No veo territorios perdidos para siempre… Me preocupaba una elección muy cerrada, diciendo hubo fraude en el sistema electoral, no sirve, hay que acabar con el INE y no se dio a pesar de los ataques presidenciales… Las instituciones como el INAI están resistiendo, es una buena noticia para el país”.

El escritor puntualizó que la Alianza Va por México tiene que ir junta para poder ganar y el método que utilizará será un puente con la sociedad civil.