Nadie vio venir el tsunami electoral en España: Pilar Velasco

Le fue tan mal al PSOE, que el presidente Pedro Sánchez decidió convocar a nuevas elecciones el próximo 23 de julio, afirma la periodista y directora de democrata.es, Pilar Velasco.

En el espacio de "Así las Cosas" con Primitivo Olvera, detalló que luego de que 35 millones de votantes fueran llamados a las urnas este domingo 28 de mayo a las elecciones autonómicas y municipales de los 10 gobiernos del PSOE solo le ha quedado Asturias, como única comunidad autónoma, perdiendo las ciudades, como Valencia, Extremadura, Aragón, Sevilla, Andalucía.

El Partido Popular le saca 700 mil votos de distancia al PSOE, Podemos, no ayudó a formar ningún gobierno y hoy está desaparecida como fuerza política.

La ultra derecha irrumpió como fuerza en el gobierno y podría gobernar en Castilla, Valencia y Cataluña, hechos que han forzado al presiente a la vuelta electoral.

Las causas son muchas puntualizó, como una campaña mal hecha, el anti sachizmo en las calles, y los gobiernos estaban ajustados entre otros.

La izquierda ha quedado muy fracturada y el desgaste para el gobierno ha sido impactante, señala.

Pedro Sánchez no ha podido resistir en un evidente desgaste, cree que la derecha en generales no sumará, es su última opción, pues si pierde estaría renunciando a la presidencia el Consejo Europeo, por ello ha convocado a elecciones en 54 días, esperando que las fuerzas de izquierda no se desgasten en la batalla interna.