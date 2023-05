Panistas no quieren a Xóchitl, pero sería su mejor candidata a la CDMX

Si hay manera de que la oposición arme un candidato fuerte para las elecciones de 2024 por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y Xóchitl Gálvez es la ideal, afirmó especialista en política, en el espacio de "Así las Cosas" con Primitivo Olvera.

“La señora es entrona, yo creo que sería la mejor candidata, y que conjuntaría muchos esfuerzos, lo que pasa es que es incontrolable, no es del PAN, no milita en el panismo”.

Xóchitl Gálvez es la última opción para la oposición, si ven en las encuestas que tienen a oportunidad de ganar con Santiago Taboada, él será el candidato, de lo contrario lanzarían a la Senadora, con la finalidad de tener mayoría de votos y ganar alcaldías.

“Del lado de Claudia Sheinbaum la candidata que verían con menos problemas es a Xóchitl, no que no les pueda ganar, sino que no les puede generar una venganza, cosas de ese tipo, no es tan panista, ni tan priista, ni nada, ella es Xóchitl”.