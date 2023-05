Según la ciencia: el dinero sí da la felicidad

En entrevista con Martha Debayle en W, dr. Enrique Tamés, director de proyectos de florecimiento humano Tecnológico de Monterrey y coach certificado.

TW: @enriquetames

Facts de estudio sobre la felicidad:

● La Universidad de San Diego y Harvard llevaron a cabo una investigación sobre felicidad que mostró:

a. Que rodearte de amigos positivos te hace feliz: cada amigo que siempre está feliz aumenta en 9% la probabilidad de que una persona sea feliz.

b. Que la gente que gasta dinero en experiencias (viajes, conciertos, restaurantes) es 20% más feliz que cuando gasta dinero en objetos.

c. La gente es más feliz a las 6 de la tarde de los sábados.

● Otro estudio mostró que la cantidad de dinero que vemos en nuestras cuentas de cheques y de ahorros afecta nuestra felicidad, más que nuestros ingresos.

● En otro estudio realizado a estudiantes de la Universidad de Columbia se les preguntó si valoraban el tiempo sobre dinero:

La mayoría de los estudiantes informaron priorizaban el tiempo.

Casi el 40% informó que valoraba el dinero.

Los estudiantes que priorizaron el dinero terminaron menos felices un año después de graduarse, en comparación con sus compañeros de clase que optaron por priorizar el tiempo.

- En un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores Daniel Kahneman y Matthew Killingsworth, llegaron a la conclusión de que las personas suelen ser más felices a medida que ganan más, y que su alegría se nivela cuando sus ingresos alcanzan los 75,000 dólares al año (unos 112,000 pesos al mes).

- Esta cifra fue planteada inicialmente por Kahneman, (economista y psicólogo ganador del Premio Nobel), en un estudio de 2010 que concluía que "el bienestar emocional [también] aumenta con los ingresos troncales, pero no hay más progreso más allá de unos ingresos anuales de 75,000 dólares".

Los conciertos son actividades que estimulan nuestra felicidad / Getty images

- Para 2021, Killingsworth (investigador de la felicidad y profesor de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania), descubrió que la felicidad no se estanca después de los 75,000 dólares anuales, y que el "bienestar experimentado" puede seguir aumentando con los ingresos mucho más allá de los 200,000 dólares anuales (300,000 pesos al mes).

- En su estudio, Kahneman y Killingsworth encuestaron a 33,391 adultos de entre 18 y 65 años que viven en Estados Unidos, tienen trabajo y declaran unos ingresos familiares de al menos 10.000 dólares al año (15,000 pesos al mes).

¿Cómo midieron la felicidad?

● Para medir su felicidad, se pidió a los participantes que informaran sobre sus sentimientos a intervalos aleatorios del día a través de una aplicación para teléfonos inteligentes desarrollada por Killingsworth llamada Track Your Happiness.

● Le preguntaban repetidamente a las personas en momentos aleatorios de su vida diaria sobre su felicidad, en ese momento, en tiempo real.

En concreto, se les preguntó: "¿Cómo te sientes ahora mismo?" en una escala que iba de "muy mal" a "muy bien".

● Esta app ya no está disponible, porque sólo fue usada para el estudio.

El estudio llegó a dos grandes conclusiones:

1. Para la mayoría de las personas, la felicidad sigue aumentando con los ingresos, incluso en el rango alto de ingresos, lo que demuestra que para muchos de nosotros, la mayoría de la población, tener más dinero puede hacernos cada vez más felices.

2. Hay una "minoría infeliz" (alrededor del 20% de los participantes), cuya infelicidad disminuye con el aumento de los ingresos, hasta cierto punto, y luego no muestra más progreso.

Estas personas tienden a experimentar "miserias negativas” que normalmente no pueden arreglarse ganando más dinero: desamor, duelo o la depresión clínica.

Para ellos, su "sufrimiento" puede disminuir a medida que sus ingresos aumentan hasta unos 100,000 dólares al año (150,000 pesos al mes), pero hasta ahí.

La excepción son las personas que tienen una buena situación económica, pero son infelices: si eres rico e infeliz, más dinero no te ayudará.

Para todos los demás, más dinero se asoció con una mayor felicidad en grados algo variables.

El estudio reconoce que:

● La felicidad o el bienestar emocional es una escala diaria cambiante para muchas personas.

● Las personas felices no son todas igual de felices, pero sostiene que hay grados de felicidad.

● Casi siempre hay un techo para la felicidad.

● El dinero puede afectar a la felicidad de forma diferente, dependiendo de los ingresos: entre las personas con ingresos más bajos, las personas infelices obtienen más beneficios del aumento de ingresos que las personas más felices.

Killingsowrth dejó claro que el dinero no lo es todo: sólo uno de los muchos factores de la felicidad.