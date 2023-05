Si Banamex no aceptó la oferta de Grupo México es porque no le convenía

“Hubo varios candidatos a comprar, que se dieron por descartados porque al vendedor no le interesó… Si decidió no irse Banamex a hacer la compra con Grupo México seguramente es porque no le convenía venderle a él”, afirmó Carlos Romero Aranda, Ex Procurador Fiscal de la Federación.

En entrevista para "Así las Cosas" con Carlos Loret De Mola, Carlos Romero señaló que la venta de Banamex es un proceso largo que concluye con la elección del comprador.

El hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se involucre en las inversiones del sector privado, como en el caso de la ubicación de la planta de Tesla, no influye en la llegada de empresas a México.

“Al final de cuentas si el país es atractivo, tienes una posibilidad de hacerlo, tienes la cercanía con Estados Unidos, tienes una serie de elementos que, si te permiten traer inversión, esté el presidente que esté ahorita, o el que venga, o el que vaya a estar en 10 años, el inversionista lo tiene que sopesar”.