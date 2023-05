Viaje al Mundial de Natación Artística no lo pagó CONADE: Nuria Diosdado

El nado artístico cambió por completo, de ahí la importancia de asistir a Egipto y el resultado fue oro, detalla Nuria Diosdado capitana de la Selección Mexicana

Con escala en Estambul, rumbo a México, la campeona mundial de Nado Artístico, confirmó para "Así las Cosas" con Carlos Loret de Mola "el viaje fue pagado por la fundación Telmex Telcel, se logra la participación con esta financiación con 950 mil pesos vuelo hospedaje y alimentación".

Detalló que solo seis de los miembros de la Selección de Nado Artístico son elementos del Ejército, por lo que reciben sus sueldos e incentivos, pero "no existió una petición de solicitar el apoyo a la Sedena".

"Hasta el momento no hemos tenido contacto con la Conade, no hemos querido hacer un problema, solo levantar la voz por una carrera que no podemos truncar por una situación que no nos corresponde".

Aseguró que con la Conade se buscó el diálogo, pero no hubo respuesta, que siempre habían tenido beca pero se les quitó, ahora pide a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara "que se note la intención o que se dé a conocer algo nuevo".

Sobre su triunfo se dijo contenta, pese al escepticismo con el que viajaba la Selección por las modificaciones que tuvo el deporte de la natación artística "cambia por completo la forma en que se evalúa... al hacer una ejecución entramos con una hoja de dificultad, tu pones cuánta dificultad tiene cada ejecución".

Finalmente dijo que seguirán con su iniciativa de trajes de baño para financiar sus carreras.