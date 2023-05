El Presidente decidió ser chachalaca y liderar su partido: Carlos Elizondo

La exposición hecha por el presidente López Obrador de los privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “tiene que ver con el enojo de fondo, ¿Qué es? Un presidente que quiere legislar sin restricciones”, “que nos está diciendo vamos a destruir la separación de poderes en México”, señaló el catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Carlos Elizondo Mayer-Serra.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo que la andanada del presidente contra la SCJN es porque “los ministros les dijeron así no se vale legislar… no son capaces de discutir con la minoría”; y “el problema es que no saben administrar su mayoría”.

Pero afirmó que “la andanada que viene es mucho más preocupante”, porque la elección del 2024 tiene un solo objetivo, tener la mayoría y “poder cambiar reglas electorales y aquellas con las que se constituye el Poder Judicial y terminar con la separación de poderes”.

“La idea del presidente de elegir a los ministros del tribunal supremo así -elección popular- no existe en ningún país del mundo”.

Recordó que “lo que se hizo en el 1995 fue la construcción de un nuevo modelo de Corte, se jubiló a todos los ministros en acuerdo con todas las fuerzas políticas, y lo que tenemos hoy es una Corte que es capaz de decirle no al Ejecutivo”.

Señaló que lo que la Corte le frenó al presidente, tiene que ver con los principios de la 4T, sino con que “quien gobierna tiene todo el poder”, y lanza el reto al ciudadano de decidir si sale o no a votar y por quién vota.

“El presidente en principio está violando la ley, así llegó el al poder”. Recordó cuando reclamaba a Fox “cállate chachalaca” por opinar del proceso electoral y señaló “hoy ha decidido ser la chachalaca y estar liderando a su partido”. Con ello dijo, “es posible ganar el Senado… pero no la Cámara de Diputados si cumplen las reglas”.

Señaló que hay temas más importantes en los que debería trabajar el Ejecutivo, como migración, inseguridad, nearshoring y salud.

Pero, el presidente promete “regresar a los años donde el presidente es todo poderoso”, y “cuando los políticos tienen todo el poder lo que hacen normalmente es hacer errores y errores porque nadie les pone freno”, concluyó.