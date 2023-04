Pide AMLO a Segob y SSPC no contestar 'ni el teléfono' a ministros de SCJN

Desde Veracruz, el presidente López Obrador reveló que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña y otros ministros le propusieron "negociar el plazo" para que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y desincorporarla de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, para que la decisión judicial no entrara en vigor de inmediato sino hasta enero del año próximo.

"Se arrepintieron en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato nos mandaron decir que porque no negociábamos para que entrara en vigor después.No, no, les dije al Secretario de Gobernación y la Secretaria de Seguridad, no, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos en lo oscurito. ¿Quién las mandó el mensaje?- La presidenta y otros ministros"

El tabasqueño aseguró que rechazó ese "enjuague" con los ministros que deberían actuar siempre con dignidad y decoro. Dijo que ordenó a los titulares de Gobernación y Seguridad rechazar esa pretensión "les dije: "ni les contesten el teléfono".

"Les dije ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono, ah porque ayer tenía un desayuno la Secretaria de Seguridad con la presidenta de la Corte, entonces, cuando me enteré les dije no quiero ningún enjuague ya no son los tiempos de antes. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la Secretaria, oye por qué te quejas si tu vas a manejar a la Guardia Nacional, o sea eso es politiquería ramplona, abriéndole el apetito. La Secretaria le contestó "eso no es asunto mío, pero es lamentable el nivel de indignidad".

López Obrador señaló que no acatará la decisión de la Corte de trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque a determinación judicial entrara en vigor hasta en ocho meses, hasta el primero de enero, porque lo que, ese cuerpo de seguridad quedará igual hasta entonces y que dicha corporación civil se va a fortalecer.

El presidente alertó que la decisión de la Corte, puso en riesgo de una deserción masiva en la Guardia Nacional porque eso implica hasta reducir salarios a los elementos que provenían de la Marina y el Ejército, por ello, ordenó a los titulares de la Defensa y Seguridad, realizar un recorrido por todos los cuarteles la corporación para explicar a todos los elementos que no se van a modificar sus condiciones laborales ni salariales.