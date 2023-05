"Por maiceo y representar a élite, jueces rechazaron el Plan B"

Al asegurar que el único interés que preocupa a ministras y ministros de la Corte, es el propio, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador la crítica al Poder Judicial por invalidar el “Plan B” de la Ley electoral.

En la mañanera en Palacio Nacional, el Primer Mandatario enfatizó que la verdadera preocupación de los jueces, ha sido mantener privilegios y condiciones para la élite que representan.

“¿Qué era en esencia? Bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el Presidente violando la constitución pero si los ministros no cancelaban el Plan B, cómo quedaban ellos que también ganan más que el Presidente entonces era defender sus intereses… sueldos muy superiores al del Presidente de la República, casi 300 mil pesos mensuales cada ministro, yo gano la mitad de eso, aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo”.

De inmediato exhibió la lista de 40 beneficios de los magistrados entre los que destacan primas vacacionales por 95 mil pesos, un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos al año, además de más de cinco millones para contratar personal, dos vehículos blindados tipo suburban y 22 mil pesos mensuales para gasolina.

“El presupuesto para el 22 son 73 mil 723 millones de pesos, la Presidencia ejerce al año, el año pasado ejerció 500 millones de pesoso, este es el fondo del asunto, pero esto es el maiceo general además representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia del pueblo, al contrario”.

Cuestionado sobre el juicio político que buscarán legisladores contra ministros por darle revés al plan B, enfatizó que será algo que sólo decidan diputados y senadores.

“Eso que lo decidan ellos porque si no se van a sentir mártires y lo que son en realidad son unos abusivos, ventajosos, entonces no, no, yo pienso que lo mejor es que en septiembre que yo espero que el movimiento de transformación que ya tenga mayoría calificada en la Cámara y que se pueda hacer reforma constitucional, se requiere una mayoría calificada”.

Y tras recordar que el senador panista, Santiago Creel ha hecho referencia a él acusándolo de mentir y traicionar al pueblo, lo invitó a trabajar juntos para la eliminación de fideicomisos que dijo, no ayudan de manera directa a la gente.

“Sería buena la propuesta a los legisladores del PAN, que se dirige a mi Creel, a ver Santiago vamos a hacer algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del poder judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entregue becas, a ver qué resuelve”.

Insistió que jueces y juezas por lo regular no han tomado decisiones para la población, algo que dijo, le consta.

“Lo que me consta es que cuando se tenía que juzgar a los responsables del incendio en la Guardería ABC, protegió a los implicados, lo que me consta es que hay que estar a las vivas porque los viernes en la noche liberan a delincuentes, lo que me consta es que el mismo día que juzgaron en Estados Unidos a García Luna, ese mismo día aquí le liberaron sus cuentas a su esposa entonces ¿para qué todo esto? Vuelvo a sostener, hace falta una reforma y lo mejor es que lo haga al pueblo”.

Recordó que en septiembre de 2024 enviará su proyecto para que los jueces sean electos por la gente eso sí, mencionó, después que se tenga una mayoría calificada en el Congreso.