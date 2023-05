Entusiasma que México pueda tener un presidente como Ebrard: Martha Delgado

Lo que voy a hacer con Ebrard es un reto nuevo, me entusiasma muchísimo la posibilidad que México pueda tener un presidente como él; no podemos hablar de una campaña, las circunstancias y pasos es en lo que vamos a estar concentrados, afirmó la ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, quien el día de ayer renunció a su cargo.

Confirmó en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que se sumará a “los esfuerzos ciudadanos en todo el país para que Marcelo gane la encuesta y pueda ser el candidato de Morena a la presidencia”.

El día de hoy he presentado mi renuncia al cargo de Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la @SRE_mx Agradezco al Presidente @lopezobrador_ y a @m_ebrard la honrosa oportunidad de servir y representar a mi país 🇲🇽 Comparto la carta con mi gratitud 🙏 pic.twitter.com/LFEOrO71EG — Martha Delgado +🤚🏻 (@marthadelgado) May 2, 2023

Afirmó que el canciller fue “sensato, no se puede hacer una encuesta para ver quien será candidato, si nos funcionarios están en su rol”, y defendió que Ebrard “ha demostrado lo que es gobernando, en la práctica ha tenido éxito, amplió las políticas sociales de AMLO en la Ciudad de México”.

“Marcelo tiene en su cabeza el contender por Morena, son más de 25 años con AMLO y no tiene que renunciar al partido que ha acompañado desde su formación”.

Finalmente compartió que en la subsecretaría queda como encargado de despacho Eduardo Jaramillo, director general para las Naciones Unidas, hasta que el canciller envíe su propuesta al Presidente quien la hará llegar al Senado para su ratificación.