Marcelo Ebrard toma ventaja en la carrera presidencial

En al menos cinco ocasiones ya ha sido destapado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como aspirante a la candidatura presidencial del 2024, por eso el Encuentro de Diputados Locales y Regidores de Morena que se realizó en Jalisco no está de ninguna manera un destape, ni campañas, mucho menos precampaña aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causabón.

“Hubo mucha especulación de que sí era un destape, pero déjenme decir algo, a mi el presidente ya me destapo cinco veces en las mañaneras, entonces ya me pueden considerar que estoy destapado, ya somos una corcholata reconocida, no es un evento para decir algo que todos sabemos, obvio, ya no hay tapados, estamos viviendo una transformación en México, ya no hay tapados, todo es abierto”, dijo.

Y como el presidente López Obrador ya les dijo cuándo sí y cuándo no dedicarse a la política partidista y PT ser día inhábil llego a Guadalajara para lanzar parte de su estrategia y de anunciar que se haría una encuesta interna en el partido para obtener al posible candidato presidencial de cara al 2024.

“Vamos a hacerlo para competir en una encuesta para una posición interna, esto lo digo por el INE que me están seguro grabando para ver si mañana me mandan una sanción, una multa o algo, tenemos que hacer todo respetando el marco legal” aseguró.

En ese sentido el mensaje a las autoridades electorales es que sabe que las campañas son hasta el 2024 pero “hoy no es campaña, ahh pero es precampaña, tampoco, vamos a participar en una encuesta de nuestro movimiento para nombrar una coordinación nacional de defensa de la Cuarta Transformación, es un cargo interno”.

Y aseguró que va adelante en todas las encuestas, por lo que el siguiente paso es participar en la encuesta del movimiento, además señaló que en los temas de equidad y género se verán hasta los tiempos marcados por las propias leyes pero no será necesario ñ impedimento para alcanzar la candidatura, aún por delante de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.