Cómo lidiar con el chisme en la oficina

En entrevista con Martha Debayle en W, Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Autor de los libros Imagen Cool, El Método H.A.B.L.A y La Biblia Godínez.

● Según investigadores de la Universidad de California-Riverside, las personas chismeamos 52 minutos al día.

● Un estudio realizado por la Universidad de Ottawa, Canadá (publicado en la revista Evolutionary Psychological Science) dice que las mujeres NO chismeamos más que los hombres, PERO usamos el chisme y los rumores como tácticas para hablar mal de una rival que compite por la atención de un hombre, enfocándonos principalmente en su look.

● Los hombres chismean también por competir: ellos chismean sobre lo que tienen (coche, ropa, casa, mujeres, amigos…) y dinero, además de qué tan fit está su “competencia”.

● Las personas que son más competitivas con miembros de su propio sexo son las que más chismean, independientemente de qué sexo sean.

● Los jóvenes (18 a 35 años) son más propensos a chismear negativamente que los mayores (40 a 58 años).

● Los extrovertidos chismean con mucha más frecuencia que los introvertidos.

El chisme es un fenómeno inevitable y antiguo, que forma parte de la naturaleza humana y es impulsado por sentimientos como la ira y la envidia. Aunque puede parecer inofensivo, es una herramienta muy poderosa para dañar la reputación de una persona, crear enfrentamientos y conflictos, y afectar negativamente las relaciones interpersonales.

En la oficina, donde la competencia es inevitable, los chismes pueden ser particularmente perjudiciales, ya que dañan la armonía, el trabajo en equipo y la productividad.

Es importante distinguir entre chismes y rumores. Los rumores son las voces de la gente y se basan en algo verídico, pero a menudo se exageran y desvirtúan. Los chismes, por otro lado, son habladurías que pretenden dañar la reputación o enfrentar a ciertas personas.

Recomendaciones para lidiar con el chisme en la oficina:

1. No participes en los chismes de oficina y tampoco los fomentes

Los chismes no son constructivos y pueden causar daño a la reputación de alguien. Además, propagar chismes puede crear un ambiente de negatividad en la oficina y generar conflictos innecesarios. Si alguien te cuenta algo, no lo propagues a menos que tengas hechos y certezas comprobables. Tampoco te dejes llevar por la emoción del momento y no vivas con odio ni resentimiento, ya que eso no te aportará nada positivo.

2. No te veas involucrado en los chismes

Mantener un bajo perfil en la oficina es importante para no ser el foco de atención de los chismes. Evita presumir tus logros o alardear sobre tus habilidades. No te involucres en conversaciones negativas y, en la medida de lo posible, trata de alejarte de los rumores y habladurías.

3. No tomes las cosas a pecho

Si estás involucrado en un rumor, no te dejes afectar por ello. En lugar de eso, infórmate y recopila hechos para afrontarlo de manera objetiva y sin dejarte llevar por las emociones. Si el rumor está exagerado, déjalo correr, ya que no vale la pena desgastarte en algo que no tiene fundamento. Sin embargo, si el rumor puede afectar tu trabajo, es importante que lo afrontes con pruebas y evidencias concretas.

4. Enfrenta el chisme con pruebas

Si tienes pruebas concretas para desmentir un rumor que te afecta, es importante que las presentes. No confrontes directamente a la persona que está difundiendo el rumor, ya que esto puede alimentar su ira y generar más conflictos. En cambio, presenta tus pruebas de manera objetiva y sin juzgar a la otra persona, enfocándote en desmentir los hechos falsos que se han difundido.

5. Crea un ambiente positivo

Una cultura de trabajo positiva ayuda a disminuir la propagación de chismes en la oficina. Promueve una comunicación abierta y honesta y evita la competencia entre tus compañeros de trabajo.

6. Practica la empatía

Trata a los demás de la manera en que te gustaría ser tratado. No difundas chismes o rumores sobre alguien que no te gustaría que se dijeran sobre ti.

7. No hagas juicios precipitados

Antes de creer cualquier chisme o rumor, asegúrate de verificar los hechos. No asumas que algo es cierto sin antes obtener la información adecuada.

8. Practica la discreción

Si te confían algo, mantén la información para ti. Evita contar detalles a otras personas, incluso si crees que son de confianza.

Antes de creer cualquier chisme o rumor, asegúrate de verificar los hechos

Los rumores y chismes más sonados

Richard Gere utilizaba un jerbo como juguete sexual y terminó en urgencias para que se lo extrajeran.

El chisme es de 1995, después de que alguien afirmara haber visto a Gere siendo tratado en el hospital con un objeto peludo no identificado en la cavidad anal.

Se dice que el que inició el chisme fue Sylvester Stallone para empañar la carrera de Gere, Stallone lo niega.

Walt Disney está congelado.

Nadie sabe dónde empezó este mito, pero se dice que este chisme lo empezó una revista francesa, en 1969. A través de las décadas la gente sigue pensando eso a pesar de que el certificado de defunción de Walt Disney dice que fue incinerado en Forest Lawn Memorial Park. PERO el antiguo presidente de la Cryonics Society of California sigue insistiendo en que Disney expresó su interés por la criogenia antes de su muerte.

Beyoncé fingió su primer embarazo.

Este mito comenzó porque en el programa australiano, Sunday Night, Beyoncé se sentó para que la entrevistaran y la panza se dobló hacia adentro de una forma “antinatural”, lo que generó el rumor de que

Bey había contratado en secreto un vientre de alquiler.

Jennifer Lopez aseguró su trasero por 27 millones de dólares.

Cuando JLo se hizo famosa fue la primera a la que todo el mundo admiraba por sus curvas. Ahí fue cuando empezó a correr el rumor de que había asegurado partes de él, concretamente el trasero. Hace unos años, López aclaró las cosas en Carpool Karaoke con James Corden: y dijo, ¿para qué lo aseguraría? ¿por si desaparece? ¿por si alguien se lo roba?

Michael Jackson posee los huesos del Hombre Elefante.

Joseph Merrick se hizo famoso por tener una deformidad esquelética y de los tejidos blandos que le valieron el apodo de el Hombre Elefante. Tras su muerte en 1890 su esqueleto fue conservado en el Royal London Hospital. Sin embargo, a finales de los 80, Michael Jackson llegó a ofrecer un millón de dólares por sus restos. Por suerte, el Colegio Médico del Hospital de Londres se negó a vender los restos porque esa decisión sería (obviamente) poco ética.

Halle Berry tiene 12 dedos en los pies. Esto salió de la nada, por alguna razón, mucha gente se ha pasado años creyendo que Halle Berry tiene 12 dedos (seis en cada pie). Hay una vaga historia de origen sobre unas fotos que supuestamente mostraban los dedos de más. Parece que esas fotos fueron tomadas en ángulos extraños porque Berry mostró sus pies en el programa de Ellen y, hasta ese momento, tenía pies normales.

Paul McCartney está muerto. En 1967 circuló el rumor de que McCartney había muerto en un accidente de coche. Según Rolling Stone, en 1969 un DJ de radio echó más leña al fuego cuando habló con uno de sus cuentahabientes. Los fans siguieron reuniendo pistas y atando cabos hasta que todo el mundo llegó al consenso de que McCartney estaba efectivamente muerto y la banda lo había sustituido en secreto por un huérfano.

Harry Styles sufre caída del cabello y lleva peluca. Harry le dijo a Rolling Stone que su amigo Tom Hull está "completamente obsesionado" con esta teoría de la conspiración y que no para de enviarle mensajes en los que intenta averiguar si está quedándose calvo. Harry tiene entradas, pero calvo, calvo… pues no.

Avril Lavigne murió y la sustituye su amiga Melissa. El rumor cuenta que Avril murió entre 2002 y 2004. Se cree que desde su "muerte", la cantante ha sido sustituida por su amiga y actriz, Melissa Vandella.

Según la historia, la compañía discográfica de Lavigne contrató inicialmente a Vandella en 2002 para que fuera su doble de cuerpo después de que la cantante, que entonces tenía 17 años, se cansara de la fama tras el lanzamiento de su exitoso álbum debut Let Go, en 2002. Vandella se hizo cargo de la identidad y la carrera de Lavigne tras la supuesta muerte de la cantante.