¿Cómo impactará la tecnología del futuro a la humanidad?

La empresa “Sight” tiene un producto que se llama “Olo” (tenemos foto) que con una sola gota de sangre, en 10 minutos te da Biometrías Hemáticas, actualmente no es tan barato para tenerlo en casa, pero sí para que se encuentre en diferentes puntos de la ciudad para hacerlo más accesible y más frecuente (por la facilidad), que hacernos estudios en un laboratorio donde nos saquen mucha más sangre.

“Argus 2” la prótesis visual: Permite a personas invidentes ver de manera artificial, te ponen un chip en el cerebro conectado a una cámara que está en unos lentes, la cámara transmite al chip y el chip lo transforma en señales al cerebro para que puedas ver luz y sombra (es mejor eso a no ver nada)

En el futuro estas prótesis disminuirían la desigualdad en la sociedad y no solo ayudarán a las personas con discapacidad, si no que a las personas que no la tienen, las ayudará a aumentar sus capacidades naturales.