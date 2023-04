600 mdd piden ejidatarios a TC Energy para liberar gasoducto en Chihuahua

"O firman contratos justos o que se lleven su tubo" son las palabras con las que el abogado, Martín Millanés de la comunidad agraria de Témoris, Chihuahua condenó a la empresa TC Energy de origen canadiense, tras negarse al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Unitario del Distrito 5 con sede en Chihuahua que le ordenó celebrar nuevos contratos en 2018.

En entrevista para "Así las Cosas" con Carlos Loret de Mola, el abogado justificó el cierre que recientemente efectuaron los ejidatarios de la localidad de Témoris, obstruyendo el gasoducto que pasa por sus terrenos y abastece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sinaloa.

La demanda es de "al menos 2.5 % de las utilidades que obtienen la empresa por el pago del flete de gas a CFE que es de alrededor de 300 mil dólares diarios... Ese dinero lo han combado durante ocho años y pretenden seguirlo haciendo por 30 más"

Por ello afirma "pedimos los ocho años retroactivo y lo que viene" pues en suma solicitan de la empresa "específicamente 60 millones de dólares".

Pues afirma "no hacen propuesta, y e gobierno de Chihuahua dice que nos va a sacar con la policía", no obstante, afirma que "la comunidad no está cerrada a recibir propuestas" y aclaró que "el ofrecimiento de la empresa fue de solo 3 millones de pesos para 200 familias afectadas", y reiteró que "el tránsito de gas ha sido ilegal durante todos esto años, tal como lo determinó el Tribunal".