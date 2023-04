“Hay un vicio de origen, la UNAM no se puede pronunciar”: Alejandro Romano

"El objetivo es que el Comité Universitario de Ética no difunda resolución alguna dentro de un improvisado procedimiento que ha seguido, hasta en tanto los jueces que son competentes para conocer de un asunto, dicten una sentencia firme", demandó el abogado de Yasmín Esquivel Mossa, Alejandro Romano por el tema de plagio de la tesis de licenciatura de la ministra.

En entrevista para "Así las Cosas" con Carlos Loret de Mola, señaló que "El Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón como el Comité Universitario de Ética no pueden de ninguna manera darle a este asunto una valoración de académica, porque obviamente no lo es". "No son competentes de ninguna manera desde el punto de vista legal para resolver sobre los hechos que ocurrieron hace más de 35 años sobre la tesis cuestionada", señaló.

"Nosotros solicitamos es que este asunto se investigue por las autoridades que son competentes para hacerlo y se dicte una resolución que no constituya un atropello para nadie, en este caso para la señora Esquivel Mossa, en contra de que la Universidad hay iniciado de manera improvisada los procedimientos que hoy sigue contra ello".

"Las autoridades competentes" dijo "son las que tiene que ver con derechos de autor" pues hasta el momento dijo son instancias académicas las que se han hecho cargo del caso y este no requiere una valoración académica, "sin que se valore con normas establecidas para el efecto y no improvisadas".

Reiteró que "los Comités no están acreditados para para investigar el hecho, no tiene incluso los instrumentos legislativos para hacerlo". "El Comité Universitario de Ética no está integrado por académicos del derecho sino por académicos de diferentes disciplinas que nada tiene que ver con la impartición de justicia que implica la investigación de los hechos".

Y defendió la reputación de la ministra afirmando, "lejos de ser la victimaria es la víctima del plagio de un trabajo de tesis, de eso tratan las pruebas que ya no fueron valoradas por la Fes Aragón y no sabemos si van a ser valoradas por el Comité Universitario".

Justificó que para impedir un atropello y daño irreparable en contra de la ministra "acudimos ante la autoridad judicial competente... ante tribunales de la Ciudad de México que son del fuero común, no son parte del Poder Judicial Federal", y concluyó "lo cierto es que hay un vicio de origen y la UNAM no se puede pronunciar".