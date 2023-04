En BC nos están desapareciendo a nuestros hijos: Madre de Mauricio Verdugo

"El 8 de abril mi hijo estuvo en el Bar Los Remedios, tras salir de ahí no se sabe más de él, hasta ahora las autoridades no han dado con su paradero... hay pruebas, se sabe con quién se fue, pero nadie me dice quiénes son", detalló Karina Fragoso. la madre de Mauricio Andrés Verdugo Fragoso, uno de los 12 jóvenes desaparecidos en bares de Bajad California de 2009 a la fecha, bajo un modus operandi similar.

En el espacio de "Así las Cosas" con Carlos Loret de Mola, la madre de Mauricio confirmó que algunos de los desaparecidos son originarios de Estados Unidos y que "son más, pero mucha gente no habla por miedo".

Señaló que "Punto Norte y Víctor Laguna Peñaloza de medios locales se han dedicado a hablar mal de mi hijo". "Dice que pertenecía a un grupo delictivo y se merecía lo que le pasó", por lo que las autoridades han perdido interés en la investigación.

Dijo que ha recibido innumerables llamadas de extorsión por lo que pidió "la atención del presidente López Obrador...le pido al presidente que por favor venga y ponga orden porque aquí es un cochinero de autoridades, Marina del Pilar no hace nada, Carpio no hace nada... aquí todos son una bola de corruptos que no hacen nada, los papas estamos desesperados porque nos están despareciendo a nuestros hijos".