Estado ideal del Presidente, es la falta de transparencia: Xóchitl Gálvez

"No era el lugar ni la forma", "Lo que encendió los ánimos es que la senadora Sasil dijera que aprovechaba el recinto para reclamarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación", reprochó la senadora Xóchitl Gálvez a su homóloga del PES, Sasil de León, quien aprovechó la ceremonia protocolaria de entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, para reclamar a la SCJN el impedir el pase de la GN a la Sedena.

Previo a la ceremonia de entrega detalló la senadora panista, "Me encontré a Adán Augusto de chiripa, me tomé una foto con él y el pacto fue que dentro del recinto no habría protestas de ningún tipo... me dijo platiquemos, y sé que mi coordinador platicó con él", dijo en entrevista para "Así las Cosas", con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Sin embargo, aseguró "No hay intención de Morena de nombrar a los comisionados del INE, salvo que Adán Augusto o el presidente reviren, pero "el Presidente piensa que el INAI no sirve para nada, y el estado ideal es la falta de la transparencia"."Me quedo con el platiquemos del secretario de gobernación, aunque no le guste el INAI".

"Desafortunadamente el INAI no es como el INE, es complicado explicar cómo funciona, pues hay datos que incluyendo el gobierno no le quieren dar a conocer", y el instituto es el único garante del derecho a la información.

Son miles de recursos los que llegan al INAI en solicitud de transparencia; en su caso, recientemente solicitó "que se haga público el apuntalamiento de la Línea 9 del Metro, pero a los gobiernos les encanta no dar a conocer las cosas". "Si los estados fueran transparentes, no tendría porque haber pleno del INAI".