INAI “un cero a la izquierda, no sirve para nada… empleomanía”: AMLO

Nuevamente se va con todo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales afirmando que "no sirve para nada y es un cero a la izquierda".

Durante la mañanera el Primer Mandatario negó la existencia de un audio donde ordenó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López que acabara con el INAI para ocultar escándalos de corrupción, así mismo criticó que el organismo no haya podido seguir operando por la falta de los comisionados necesarios para sesionar en pleno.

"Nada más para darle trabajo a recomendados de influyentes, de influyentes políticos y de influyentes del periodismo y de influyentes de la intelectualidad y de la academia, empleomanía, a costillas del pueblo que se quejan más que el Presidente, sin hacer nada... no, yo siempre he sostenido lo mismo, si ustedes hacen un análisis de las conferencias siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada".

López Obrador deseó que el Congreso intervenga para que otro organismo ya existente como la Auditoría Superior de la Federación, puedan asumir las tareas del INAI para lograr ahorros que ayuden a la población que necesita de esos recursos.

"Ahora no pueden sesionar porque no tienen los consejeros pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto, entonces ojalá se tome una decisión, mi propuesta es que una de las instituciones, varias de las que ya existen que crearon como fachada durante el periodo neoliberal para encubrir actos de corrupción tenga esa función y esos mil millones al año se utilicen para la gente que lo necesita, así de claro".

Por ello se pronunció porque el INAI no eche culpas a la Presidencia de la República, tras su decisión de vetar a los comisionados del INAI que ya habían sido aprobados por el Senado, al señalar que hubo "enjuagues" entre Morena y el Partido Acción Nacional para repartirse las vacantes de este organismo.