Ganar la Belisario Domínguez es miel sobre hojuelas: Elena Poniatowska

La escritora Elena Poniatowska fue propuesta por la Comisión Belisario Domínguez para recibir el máximo galardón que otorga el Senado de la República; las y los senadores aprobaron por unanimidad la nominación. En palabras de la periodista y escritora, “es muy bonito ganar esta medalla porque es miel sobre hojuelas. Mi trayectoria es una que más o menos todos aprueban”.

Por otro lado, sobre la inasistencia de López Obrador a su ceremonia, dijo que es difícil para un presidente atender todos los acontecimientos del país pero supone que lo verá en alguna otra ocasión.

“Él conoce muy bien la dirección de mi casa así que sucederá lo que tenga que suceder. A Adán no lo conozco; a Claudia como mujer y como feminista le tengo aprecio y admiración; y soy amiga de la familia Ebrard desde hace muchos años y hay una relación muy cercana. Me gustan Claudia y Marcelo como presidentes. Me gusta ella por ser mujer y porque en toda América Latina ya hay un movimiento hacia mujeres presidentas y mujeres en el poder y él por razones del corazón. De la oposición conozco a la familia Creel, admiro a Santiago pero lo que hicieron contra los indígenas fue muy cruel”, agregó.

Finalmente, aseguró que dividir a las clases ha sido un fallo del gobierno, pues considera que en este tiempo ya no tiene caso.

“No me gusta nada lo de los fifís. Tengo una novela, una serie de cuentos y entrevistas”, concluyó.