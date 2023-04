Compra de Iberdrola solo es un éxito político: Víctor Ramírez

Según el experto en temas energéticos, Víctor Ramírez, lo que se hizo con Iberdrola fue comprar algunas centrales de energía eléctrica a una empresa aunque sigue habiendo muchísimos generadores privados en el país, por lo tanto, no es una nacionalización.

“Dos de las centrales que adquiere el estado estaban paradas. Sin embargo, creo que para Iberdrola no es un mal negocio, es una buena venta y se deshace de los problemas legales que tenía con el Estado mexicano. Por otro lado, para el Gobierno mexicano fue un éxito político porque fuera de eso no tiene ninguna ventaja. Si CFE es capaz de mantener el funcionamiento de estas plantas, podría convenir pero si no, podría implicar una alza a las tarifas disfrazada de subsidios. Ninguno de los problemas del sistema eléctrico nacional se está resolviendo con este movimiento”, explicó.

Además, aseguró que con el dinero invertido en la compra, se hubiera podido duplicar la capacidad solar, la eólica, se pudo haber interconectado cuatro veces a Baja California Sur con el resto del sistema, se pudieron construir cinco líneas para interconectar Chiapas con la Península de Yucatán, entre otras cosas.

“La CFE tiene toda la capacidad de generar energía al mismo costo que Iberdrola, la duda está en si las presiones sindicales no harán que se contrate gente de más y que eso provoque la alza de precios”, concluyó.