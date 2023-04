Preocupa transmisión de gripe aviar persona a persona: Alejandro Macías

La gripe aviar se ha ido transmitiendo por las aves migratorias a todos los continentes Asia, Africa y ha llegado a las aves de corral de las granjas de Canadá y Sudamérica, lo que tienen una implicación es económica que puede afectar a los principales productores de pollo y huevo como México, afirma el infectólogo, Alejandro Macías.

En el espacio de "Así las Cosas" con Ibeth Parga, detalló que por ser un "agente de alta patogenicidad...la gripe aviar transita a mamíferos, ya lo esta haciendo, ya hay personas afectadas, y si estas llegan a infectar a otra persona se estaría generando otra pandemia".

Refirió que "desde 2003 se han infectado 900 personas de las cuales el 50% ha muerto", "si esto llega a transmitirse de persona a persona puede causar un enrome daño, una disrupción social". "Si Covid 19 mato a la mitad del 2% de la población, ésta podría matar al 10% de la población".

Pero "No hay que caer en pánico, hay manera de prepararnos", y aunque se debió aprender de las lecciones dijo "a la fecha no tenemos terapias intensivas ni medicamentos antivirales en acopio", "las vacunas han sido retomadas y ha comenzado el desarrollo de estas", por lo que espera que "si llega una nueva pandemia no nos dañe tanto".

No obstante, la primera preocupación es el precio del huevo, ya que, a diferencia de Estados Unidos, México además de ser productor, es uno de los principales consumidores de huevo y si su precio se eleva por efecto de la gripe aviar, "tendría una gran repercusión".

Sin embargo dijo que en caso de que el producto llegara a contaminarse, "el riesgo es mínimo porque son productos que consumimos cocidos, hay que evitarlos crudos o tibios".