Como cada año, Amnistía Internacional presentó su informe global en el que han sintetizado las principales violaciones a derechos humanos que se cometen en el país y los esfuerzos de reconocimiento para ver avances.

De acuerdo con Edith Olivares Farreto, directora de Amnistía Internacional, México sigue teniendo una deuda que se profundiza en materia de tortura, desaparición forzada, feminicidios, ataques a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, entre otros.

“Hemos venido año tras año denunciando las violaciones a derechos humanos que hace el estado y este informe señala que las violaciones no se acaban por decreto, no basta con que López Obrador diga en la mañanera que eso no pasa. Lo que hemos denunciado en los últimos 16 años es que la militarización está poniendo en riesgo la vigencia y respeto de derechos humanos y lo tenemos documentado. Hoy tenemos un país mucho más peligroso que hace algunos años, el 90% de las personas desaparecidas, fueron extraídas durante el periodo de militarización. No se nos ha respondido ¿por qué les están dando tanto poder, recursos económicos y tareas a los militares?”, cuestionó.

Por otro lado, envió sus condolencias a las familias de las personas migrantes que murieron en Ciudad Juárez y dijo que desde Amnistía Internacional han hecho una denuncia para que se transforme la política migratoria porque la que hoy existe es cruel, inhumana y violatoria de los derechos humanos.

“Las autoridades deben asumir su responsabilidad sobre la forma en la que se criminaliza y se violan derechos humanos de personas migrantes”, concluyó.