México perdió credibilidad en política migratoria: Úrsula Roldán

"Con tristeza indignación y un profundo rechazo hacia esta política anti migratoria que cobra una vez más víctimas de los países centroamericanos, especialmente de Guatemala", se manifestó Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales Humanistas de la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, luego de la reciente tragedia en la que murieron 38 migrantes, 28 de ellos sus connacionales.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, recordó otros eventos trágicos en los que guatemaltecos han perdido la vida en México, hombres y mujeres jóvenes provenientes principalmente de zonas rurales.

Señaló directamente al Instituto Nacional de Migración (INM) de México por el "trato a migrantes" y la "desidia para no aceptar muchas de las solicitudes de asilo", y responsabilizó a los gobiernos de lo ocurrido, afirmando "si esto no nos pone a la región en una condición diferente, a las políticas anti migratorias de Estados Unidos, creo que seguiremos viviendo tragedias".

Con pesimismo dijo "son nuestros gobiernos, tanto del Sur como de Centroamérica, condiciones terribles de los Estados que se están volviendo más autoritarios y están olvidando a sus connacionales... las condiciones políticas de nuestros países no son las mejores es a la sociedad civil y a las organizaciones a las que nos toca poner el dedo en la llaga".

"Había mucha esperanza en este gobierno de México, pero tristemente México no vio hacia el Sur, vio hacia el norte y está perdiendo toda esa credibilidad que tenía en términos de que iba a generar condiciones de una negociación de altura con Estados Unidos, no una condición de sumisión total, en la que está poniendo como letra de cambio a las personas migrantes no solo la de Centroamérica, sino las de su propio país".

"Creo que todavía es posible levantar la cara frente a esa política migratoria y hacer los cambios necesarios en el Instituto Nacional de Migración que tiene altas denuncias de que está infiltrado por el crimen organizado, porque hay corrupción. ¿Qué pasa porqué estas instituciones no cambian?"

Finalmente dijo que en Guatemala se está a la espera del proceso de repatriación y de resarcimiento y pidió que las investigaciones se lleven hasta el final.